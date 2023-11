Zugesetzte Aromen und zu viel Zucker

per Mail teilen

Zum Start der Glühwein-Saison hat die Zeitschrift "Ökotest" neun Supermarkt-Glühweine probiert und im Labor getestet. Wir haben uns die Ergebnisse angeschaut.

Dominik Bartoschek aus der SWR1 Ernährungsredaktion sagt, dass die Tester im Großen und Ganzen mit fast allen Glühweinen zufrieden waren. Sowohl in Bezug auf die Qualität, als auch auf den Geschmack. Nur einer der neun Glühweine schmecke leider eher nach Karton-Verpackung, als nach Zimt und Nelken.

Die vier Testsieger überzeugen durch ihre Aromen

Neben dem Glühwein von Aldi-Nord wurden drei Bioprodukte zu den Testsiegern erklärt. Ihnen wurde ein gutes Aroma bescheinigt, was ausschließlich durch ihre Gewürze zustande kommt. Andere Weine enthielten zugesetzte Aromen, was zu Abzügen in der Beurteilung führte.

Außerdem hat "Ökotest" festgestellt, dass in manchen Flaschen viel zu viel Zucker enthalten ist. In einigen Glühweinen versteckten sich mehr als 20 Stück Würfelzucker.

Kann man als Verbraucher erkennen, was im Glühwein steckt?

Dominik Bartoschek erklärt uns, dass man das als Verbraucher leider nur erkennen kann, wenn die Hersteller es auf das Etikett schreiben. Wein und Glühwein stehen europaweit unter einer Ausnahmeregelung. Diese besagt, dass Hersteller weder die Zutaten noch die Nährwerte auf dem Etikett angeben müssen. Ab Dezember diesen Jahres soll sich an dem Gesetz aber etwas ändern und so werden auch diese Angaben zukünftig für die Hersteller verpflichtend. Allerdings fallen die diesjährigen Produkte noch nicht unter die Regelung.

Im kommenden Jahr greift die Regelung, dass Hersteller ihre Zutaten und Kalorienanzahlen angeben müssen.

Weitere Informationen

Hier finden Sie die Ergebnisse des Glühwein-Tests der Zeitschrift "Ökotest"