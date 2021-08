per Mail teilen

Geboren – wann und wo?

25. April in Soltau

Mein Leben vor SWR1...

Schreiben in Walsrode, Fernsehen in Düsseldorf, Radio in Uelzen, Erfurt, Trier, Mainz und Baden-Baden.

Das ist typisch für mich...

Viel und laut lachen.

Für mich ist der beste Ort zum Radio hören ...

Es sind sogar zwei Orte: Auto und Badezimmer. Da kann man so schön laut mitsingen.

Die wichtigen Dinge außerhalb von SWR1 ...

Wie jetzt?! Es gibt ein Leben außerhalb von SWR1? Ich bin verwirrt … ;-)

Mein Tipp gegen schlechte Laune...

Was ist denn dieses „schlechte Laune“? Kenne ich nicht!

Mein Promi-Doppelgänger ist ...

Ich bin einzig. Nicht artig.

Wenn ich meinen Kühlschrank öffne, sehe ich...

Licht!

Und jetzt schreibe "Ich liebe Fragebögen" ...

"Ich liebe Fragebögen"