Strom, Spiritus oder Brennpaste?

Bei der Hitzequelle musss die Entscheidung zwischen Strom, Spiritus oder Brennpaste getroffen werden. Bei einem elektrischen Rechaud lässt sich die Temperatur besser regulieren. Ein Vorteil beim Käsefondue, das leicht Anbrennen kann. Der Unterschied von Spiritus oder Brennpaste liegt vornehmlich bei der Hitze, denn die Flamme von Brennspiritus in der Regel etwas heißer. Brennpaste ist am Tisch sicherer, da es nicht so schnell verlaufen kann.