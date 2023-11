Neben dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum gibt es noch viele weitere Pflanzen, die mit ausgefallenen Blüten und Blättern weihnachtliche Stimmung verbreiten.

Welche dekorativen Weihnachtspflanzen für Haus und Garten in der kalten Weihnachtszeit geeignet sind, weiß SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer.

SWR1: Welche Pflanzen bringen uns denn vorweihnachtliche Stimmung in den Garten oder auf den Balkon?

Natalie Bauer: Für mich ist der Klassiker tatsächlich die Christrose, meine setzen bereits jetzt ihre Blütenknospen an. Nicht mehr lange und sie blüht dann weit in den Januar hinein und ich finde einfach, die Blütezeit ist wirklich ein kleines Wunder.

Und man sagt auch, dass ein Hirtenknabe in der Heiligen Nacht nach einem Geschenk für das Jesuskind gesucht hat. Er fand aber nichts und weinte und dort, wo die Tränen auf dem Boden auffielen, da wuchs auf einmal die Christrose. Er hat sie gepflückt und dem Jesuskind geschenkt. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte.

Die Christrose ist ein richtiger Hoffnungsträger in schwierigen Zeiten und gehört daher wirklich in jeden Garten und Kübel.

SWR1: Wie könnte ich den Garten für die Vorweihnachtszeit in Szene setzen?

Bauer: Ich empfehle immer bei einem Arrangement als Deko vor der Haustür beispielsweise mit unterschiedlichen Höhen zu arbeiten. Dafür nutze ich beispielsweise eine alte Weinholzkiste, um meine Kübel darauf zu stellen. Und Kübel, die man in Jute einpackt, sehen auch sofort weihnachtlich aus.

Das Greiskraut "Angel Wings" schmückt sich mit eiförmigen, silbrig-weißen Blättern. IMAGO IMAGO / Wirestock

Und ich pflanze da gerne beispielsweise die Christrose rein, aber auch das Silberblatt, weiß blühendes Alpenveilchen und im Moment auch sehr hip ist das Greiskraut mit dem Sortennamen "Angel Wings". Die Pflanze sieht wirklich aus, als hätte sie Engelsflügel.

Dann kann man natürlich noch allerlei Deko dazugeben, wie silberne Metallsterne, ganz zarte Lichterketten und wenn man noch bisschen Farbe möchte, kann man auch einfach mal rote Äpfel dazustellen.

Ein Beispiel für ein vorweihnachtliches Arrangement vor der Haustür. Christbaum und Weihnachtsstern sind durch unterschiedliche Höhen in Szene gesetzt. IMAGO imagebroker / Andy Dean

SWR1: Und mit welchen Pflanzen kann man ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung verschenken?

Bauer: Ich denke, die zwei größten Klassiker sind der Weihnachtsstern und die Amaryllis. Man muss nur darauf achten, den Weihnachtsstern schon direkt beim Kauf sehr gut einzupacken. Der verträgt überhaupt keine Zugluft. Also zu Hause bitte auch nicht ans Fenster stellen, wenn man gerne lüftet.

Und die Amaryllis ist auch in den letzten Jahren extrem beliebt geworden, die gibt es in fast allen Farben. Sie ist sehr praktisch, weil teilweise kann man da einfach nur diese Blumenzwiebel kaufen, in die Hand nehmen und direkt an den Nächsten verschenken.

Über unsere Gartenexpertin

Die SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bloggt unter "Wildes Gartenherz" regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps rund um Garten und Pflanzen.

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.