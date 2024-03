Das können Sie am Osterwochenende in der Region Trier erleben

Ob Osterrallye, Stadtführung oder ein traditioneller Wettlauf – in der Region ist über Ostern einiges los. Hier gibt's einige Ausflugstipps für Eifel, Mosel und Hunsrück.

Ein besonderes Spektakel wird am Ostermontag bei der traditionellen Eierlage in Schönecken geboten. Der Osterbrauch des kleinen Ortes im Eifelkreis Bitburg-Prüm gehört zu den ältesten in ganz Deutschland.

Die traditionelle Eierlage in Schönecken gibt es einer Sage nach schon seit 1500. Jungsolidität Schönecken

Dabei handelt es sich um einen Wettlauf zwischen zwei Junggesellen – ein Läufer und ein sogenannter Raffer. Während der Läufer auf einer Strecke von insgesamt 7,6 Kilometern zum Nachbarort Seiwerath und wieder zurückläuft, hat der Raffer die Aufgabe, 104 rohe Eier einzeln aufzusammeln und in einen Sammelkorb zu legen. Dabei läuft auch er um die 7 Kilometer. Gewonnen hat, wer seine Aufgabe zuerst beendet.

Für alle, die schon immer mal die Ausbildung zum Osterhasen machen wollten, können wir die Wald-Osterrallye des Forstamtes Trier in Quint empfehlen. Im zweiten Jahr in Folge können Interessierte als "Lehrlinge" von Osterhasenmeister Basti auf einem 1,5 bis 2 Kilometer langen Rundgang durch den Meulenwald ihr Wissen über den Frühling, Ostern und den Wald auf die Probe stellen.

Start und Ziel ist das Forstamtsgebäude in Quint. Das Besondere: Die Rallye, die von Freiwilligen im Ökologischen Jahr entwickelt wurde, läuft digital über die kostenlose App Actionbound. Damit ist der Rundgang für Groß und Klein ganz individuell und spontan machbar. Verfügbar ist das Angebot sogar noch bis Anfang Mai. Mehr Informationen gibt es auch auf der Webseite des Forstamtes.

Eine weitere Rallye an der frischen Luft bietet auch das Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz. Das Museum ist an beiden Ostertagen geöffnet und bietet Besucherinnen und Besuchern ein Quizspiel, zu dem die Lösungen auf dem Museumsgelände versteckt sind. Und am Ende gibt es für das richtige Lösungswort auch eine kleine Leckerei, wie das Museum verspricht.

Im Kloster Machern bei Bernkastel-Kues wird über das Osterwochenende ein vielfältiges Programm für die ganze Familie geboten: Neben der klassischen Ostereisuche, bei der die Kinder die Ostereier in den Vitrinen des Museums suchen können, gibt es auch eine Lego-Bauaktion zum Thema Weltall. Das Spielzeug- und Ikonenmuseum beim Kloster ist ebenfalls an allen Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Besonders umfangreich ist in diesem Jahr auch das geplante Osterprogramm der Stadt Traben-Trarbach. In dem Ort an der Mosel wird über die Ostertage ein ganzes Spektrum an Stadtführungen, Wanderungen und Weinproben geboten.

Wandertouren rund um Traben-Trarbach bieten eine schöne Aussicht auf die Mosel. Tourist-Information Traben-Trarbach

Nach einem Osterkonzert bei Wein, Kaffee und Kuchen findet am Sonntag um 19 Uhr auch wieder die traditionelle Fackelwanderung über den Mont Royal statt. Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können online im Ticketshop der Stadt erworben werden.

Die Osterrallye im Rheinischen Landesmuseum Trier ist nicht nur bei schlechtem Wetter eine gute Idee. Von Karfreitag bis Ostermontag können Interessierte beim Museumsbesuch anhand der Ausstellungsstücke die Ursprünge des Osterfestes genauer erforschen. Auch hier gibt es für das richtige Lösungswort am Ende eine kleine Oster-Überraschung. Laut Landesmuseum ist die Rallye im Eintritt zum Museum bereits inbegriffen, eine Voranmeldung wird ebenfalls nicht benötigt.

Ein weiteres Highlight ist das Osterfest der Stadt Saarburg. Am Ostersonntag startet das Fest am Saarufer mit einem Ostermarkt. Darüber hinaus ist neben Kinderschminken und Ostereisuche für die Kleinen auch Live-Musik für den späten Nachmittag geplant. Enden soll das Fest mit einer Feuershow am Abend.

Mit dem Fest "Ostererlebnis" wird auch an der Saar ein Programm für die ganze Familie geboten. Saar-Obermosel-Touristik, H.-P. Merten

Wer lieber etwas weniger "Ostern" im Programm hat, ist am Samstag bei dem Rundgang für Kinder in Trier gut aufgehoben. Unter dem Motto "2.000 Jahre – 4.000 Schrittchen" nimmt einen die Führung mit durch die Trierer Innenstadt – und damit auch durch die vielseitige Geschichte der Stadt. Der für Kinder von 5 bis 14 Jahren empfohlene Rundgang startet an der Tourist-Information neben der Porta Nigra. Es wird empfohlen, die Tickets für die Führung im Vorfeld zu kaufen.