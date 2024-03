Der Einsturz einer Autobahnbrücke in Baltimore in den USA hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Die Behörden gehen von sechs toten Bauarbeitern aus. Ein Frachter hatte die Brücke gerammt und zum Einsturz gebracht. Auch auf Rhein oder Mosel sind Frachter und Containerschiffe unterwegs, zwar nicht so große wie in Baltimore. Aber der Druck des Wassers ist nicht zu unterschätzen. Wie sicher sind die Brücken in Rheinland-Pfalz?