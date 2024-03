Wer regelmäßig auf der Autobahn zwischen dem Hochwald und der Eifel unterwegs ist, der fährt gefühlt seit Jahren immer wieder durch Baustellen. Wie lange geht das auf der A1 noch so weiter?

Auf der Autobahn 1 kurz vor der Abfahrt Salmtal ist schweres Gerät unterwegs. Auf der Baustelle wird gerade die Fahrbahn in Richtung Köln betoniert. Eine Maschine, die so breit wie die ganze Straße ist, bewegt sich Zentimeter für Zentimeter nach vorn.

Aus einem Schacht auf der vorderen Seite schießt eine dicke anthrazitfarbene Masse, die dann vom hinteren Teil des Gerätes quer über die Fahrbahn verteilt wird. Unaufhörlich fahren große Kipplader hin und her, die immer neuen Beton bringen.

Der Herr der Autobahnbaustellen

Zwischen all den Bauarbeitern und Baumaschinen steht Uwe Schminke in einer neon-orangenen Warnschutzjacke. Er verschafft sich einen Überblick über den Fortschritt der Arbeiten.

Der Bauingenieur ist Leiter der Außenstelle Montabaur der Autobahn GmbH des Bundes. Damit verantwortet er auch sämtliche Arbeiten auf der A1 zwischen Koblenz und der Landesgrenze zum Saarland. Und da ist derzeit einiges los. Allein zwischen Salmtal und Reinsfeld wird gleich an zwei Stellen gebaut. Die dritte Baustelle wird gerade vorbereitet.

Der "Herr der Autobahn-Baustellen" Uwe Schminke: Er leitet die Außenstelle Montabaur der Autobahn GmbH des Bundes. Der Bauingenieur organisiert und plant Brücken- und Straßenbaustellen in Rheinland-Pfalz. Außerdem ist er für die Autobahnmeistereien im Land zuständig.

Zehn Jahre voller Baustellen

Die rot-weißen Warnbaken und die Baustellenschilder bringen so manchen Pendler aus der Region Trier, der regelmäßig auf der A1 unterwegs ist, zur Verzweiflung. Geschwindigkeitsbegrenzungen, einspurige Fahrbahn, zähfließender Verkehr und auch immer wieder Unfälle. All das sind Dinge, mit denen Autofahrer dort in den vergangenen zehn Jahren ständig konfrontiert werden.

Dieses erst einmal subjektive Gefühl der Verzweifelung kann der Chef der Autobahnbaustellen, Uwe Schminke, durchaus bestätigen. Denn tatsächlich wird auf dem Autobahnabschnitt der A1, der von der Eifel über die Mosel bis in den Hochwald führt, seit fast zehn Jahren immer wieder gebaut. Und das hat einen einfachen Grund.

Hier hat man es geschafft, die Autobahn mit Reparaturarbeiten teilweise 50 Jahre am Leben zu halten.

Mehr als 50 Jahre alter Beton

Der Beton der Fahrbahn ist teils bis zu 53 Jahre alt, sagt Uwe Schminke. "Dieses Alter erreichen Autobahnen selten. Man geht sonst bei Beton von einer Lebensdauer von rund 30 Jahren aus. Hier hat man es geschafft, die Autobahn mit Reparaturarbeiten teilweise 50 Jahre am Leben zu halten."

Während seit 2016 der Autobahnabschnitt an einigen Stellen also schon grunderneuert wurde, wurden gleichzeitig andere Stellen repariert. Doch egal wie gut der Beton gepflegt wird, irgendwann ist einfach nichts mehr zu retten. Dann steht eine komplette Rundumerneuerung auf dem Plan.

Das ist derzeit beispielsweise zwischen Salmtal und Schweich der Fall. Auf den kompletten siebeneinhalb Kilometern musste der Fahrbahnbelag 70 Zentimeter tief ab- und neuaufgetragen werden. Nebenbei wurden auch die Entwässerungssysteme erneuert, später folgen noch neue Notrufsäulen und Schutzplanken.

Auf diesem Platz nahe der Autobahn A1 bei Salmtal steht die mobile Beton-Mischmaschine. Von hieraus fahren hunderte Lkw pro Tag den fertiggemischten Beton zur Baustelle. Neben der Maschine lagern riesige Berge voller Split in unterschiedlich großer Körnung. Daraus wird später der Beton gemischt. Der sogenannte "Betonfertiger" im Einsatz. Die grobe dunkle Masse wird stückweise auf der künftigen Fahrbahn der Autobahn verteilt und später glatt gezogen.

Lange Planungszeit für Autobahnbaustellen

Große Baumaßnahmen auf Autobahnen wie diese sind eine logistische Herausforderung, sagt Uwe Schminke. "Da braucht es lange Planungen im Voraus. Das schießt man nicht aus der Hüfte."

Dabei gibt es viel zu beachten. Oberste Priorität für die Planer habe die sogenannte Verkehrsführung. Schließlich sollen Autos und Lkw auch während der Bauarbeiten möglichst reibungslos auf der Autobahn vorankommen.

Wenn geklärt ist, welche Umleitungen möglich sind und wie viel Fahrstreifen offen gelassen werden können, damit Baumaschinen und Co noch genug Platz haben, stehen zahlreiche Untersuchungen an. Wie gut ist der Untergrund? Gibt es entlang der Straße seltene Tier- und Pflanzenarten? Je nachdem, wie die Untersuchungen ausgehen, kann sich der Ablauf der Bauarbeiten unter Umständen schon mal erheblich verzögern.

Es gab sogar schon mittendrin im Mittelstreifen der Autobahn riesengroße Ameisenhaufen.

Mauereidechsen und Ameisenhaufen auf der Autobahnbaustelle

Als beispielsweise bei einer Brückenbaustelle plötzlich Mauereidechsen auftauchten, standen die Arbeiten rund fünf Monate lang still. Die Tierchen mussten einzeln eingefangen und umgesiedelt werden. An anderer Stelle wurde ihnen dafür extra ein neues Zuhause gebaut, berichtet Uwe Schminke.

Doch das ist längst nicht alles. "Es gab sogar schon mittendrin im Mittelstreifen der Autobahn riesengroße Ameisenhaufen. Es gibt spezielle Ameisenbeauftragte und mit denen haben wir dann während der Bauzeit die Ameisen in Tonnen eingesammelt und in den Wald umgesiedelt."

Uwe Schminke zeigt auf den Zeitplan für die Baustelle zwischen Salmtal und Schweich. Die Planungen für Baustellen auf den Autobahnen laufen meist mehrere Jahre. Faktoren wie Wetter, Krisen, neue Vorschriften oder Tiere können dennoch so einiges durcheinander bringen.

Corona-Pandemie und Kriege verzögern Bau

Auch Faktoren wie das Wetter oder unerwartete Krisen wie die Corona-Pandemie sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirken sich auf die Großbaustellen auf der Autobahn aus. Zum Beispiel, wenn Baumaterialien und Kraftstoffe plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen oder deren Preise förmlich explodieren.

Doch egal welche Probleme auftauchen, Uwe Schminke kann kaum noch etwas überraschen. Selbst neue Richtlinien, die beispielsweise die Breite der Fahrspuren betreffen, bringen den Bauingenieur nicht mehr aus der Fassung. "Da kommen neue Vorschriften und schon werden die Planungen für die Baustelle, die seit Jahren laufen, wieder durcheinander geworfen. Dann muss man sich ganz schnell neue Gedanken machen und das Ganze überarbeiten."

Aktuelle und geplante Baustellen auf der A1 in der Region Trier Bereich zwischen Salmtal und Schweich Hier werden die Fahrbahnen seit 2021 in beiden Richtungen grunderneuert. Kosten: Rund 25 Millionen Euro. Sollte das Wetter mitspielen, sollen die Arbeiten zwischen den Anschlussstellen Salmtal und Schweich laut Autobahn GmbH des Bundes im Spätsommer abgeschlossen sein. Bereich zwischen AD Moseltal und Reinsfeld Ebensfalls im Sommer 2021 haben die Bauarbeiten zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Reinsfeld begonnen. Auch hier musste in beiden Richtungen die Fahrbahn erneuert werden. Urspünglich sollten die Bauarbeiten dort 2023 beendet werden. Wegen der Corona-Pandemie und wetterbedingt sei es jedoch zu Verzögerungen gekommen. Anfang April sollen die Arbeiten endgültig abgeschlossen sein, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Gesamtkosten der Arbeiten werden auf etwa 30 Millionen Euro geschätzt. Fellerbachtalbrücke Seit Ende Januar laufen zwischen dem Dreieck Moseltal und der Anschlussstelle Mehring die Vorarbeiten, um die 830 Meter lange Fellerbachtalbrücke zu sanieren. Die Bauzeit wird auf drei Jahre geschätzt und soll damit voraussichtlich bis 2027 dauern. Während der Bauarbeiten sollen in Fahrtrichtung Saarbrücken jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. In Richtung Trier wird die Fahrbahn nur einspurig befahrbar sein. Die Kosten werden auf 16 Millionen Euro geschätzt. Bereich zwischen Schweich und Moselbrücke Auch die Strecke zwischen der Anschlussstelle Schweich und der Moseltalbrücke muss laut Autobahn GmbH vollständig erneuert werden. Dort soll unter anderem eine neue Lärmschutzwand errichtet und die Brücke saniert werden. Da für diesen Bereich ein Planfeststellungsverfahren notwendig ist, ist derzeit noch unklar, wann genau dort die Bauarbeiten beginnen können. Es wird damit gerechnet, dass die Arbeiten nicht vor 2028 beginnen.

Freie Fahrt auf der A1 in Sicht

"Sie müssen sich vorstellen, dass, wenn alles fertig ist, es dann auf der Autobahn für 20 bis 30 Jahre keine Baustelle mehr geben wird."

Und so arbeiten Uwe Schminke und sein Team weiter täglich daran, dass die A1 für alle, die sie benutzen, sicher und gut befahrbar ist. Für die von den Dauerbaustellen geplagten Pendler hat Uwe Schminke eine gute Nachricht. Wenn die Baustellen zwischen Salmtal und Schweich sowie zwischen Reinsfeld und dem Dreieck Moseltal abgeschlossen sind, folgen lediglich nur noch zwei weitere Projekte.

Nach diesen beiden Baumaßnahmen soll es auf der A1 zwischen Koblenz und der saarländischen Landesgrenze endlich wieder freie Fahrt geben. "Sie müssen sich vorstellen, dass, wenn alles fertig ist, es dann auf der Autobahn für 20 bis 30 Jahre keine Baustelle mehr geben wird. Dann ist die A1 erst mal grunderneuert und das gibt es woanders in Deutschland nicht", sagt der Herr der Autobahnbaustellen.

Vorfreude auf Baustellen

Wenn Uwe Schminke auf Strecken außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs unterwegs ist, freut er sich übrigens immer auf die Baustellen. "Ich versuche bei anderen Kollegen zu sehen, ob die noch irgendetwas besser machen als wir."

So halte er neben der Verkehrsführung auch nach Baumaschinen und den verwendeten Verfahren Ausschau. Wenn ihm was neu erscheint, erkundige er sich danach bei den entsprechenden Kollegen, erzählt er lachend.



Und damit er sich den vollen Überblick verschaffen kann, gibt er auch gerne mal das Steuer ab. "Ich lass mich auch oft von meiner Frau fahren, damit ich noch genauer schauen kann. Ich will ja schließlich noch was lernen."