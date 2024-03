per Mail teilen

Auf der Baustelle der A60 am Kreuz Mainz-Süd geht es am Wochenende einen wichtigen Schritt voran: 18 tonnenschwere Stahlträger für die neue Brücke werden eingehoben.

Zwei große, mobile Kräne übernehmen die Arbeit, die 50 Tonnen schweren Stahlträger an die richtige Stelle zu hieven. 17 dieser Träger werden an diesem Wochenende verbaut, der letzte ein paar Tage später. Das wird den Verkehr dann aber nicht beeinträchtigen.

Vollsperrungen und Umleitungen am Südkreuz

Für das Einheben der ersten 17 Stahlträger muss laut Autobahn GmbH die A63 unter der Brücke voll gesperrt werden. Auch die Abfahrt der A60 aus Richtung Mainz-Hechtsheim auf die A63 Richtung Kaiserslautern ist dicht.

Seit Freitagabend, 21 Uhr, bis spätestens Montagmorgen, 5 Uhr, bleiben die Fahrbahnen gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert und verlaufen zum einen über die Anschlussstelle Klein-Winternheim auf der A63, zum anderen über die Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg auf der A60.

Es geht los mit dem Aufbau der Kräne

Die beiden mobilen Kräne kamen laut der Planungen der Autobahn GmbH bereits im Laufe des Freitags an der Baustelle an und sind dann aufgebaut worden. Die Schwerlast-Lkw mit den Stahlträgern sollten am Freitagabend kommen.

Auf der Baustelle am Mainzer Südkreuz geht es voran. Bis Frühjahr 2025 soll das Autobahnkreuz fertig sein. © Autobahn GmbH / Maurice Kaluscha

Das Einheben der Träger auf die Brückenpfeiler hat in der Nacht auf Samstag begonnen. Pro Träger rechnet die Autobahn GmbH mit einer Montagezeit von etwa eineinhalb Stunden. Im Verlauf der Arbeiten werden dann immer neue Stahlträger auf der Baustelle angeliefert und montiert. Lediglich der 18. Träger sei noch nicht transportfähig, so die Autobahn GmbH, und könne deshalb erst am Gründonnerstag montiert werden.

Baustelle Autobahnkreuz Mainz-Süd Ende Juni 2017 begannen die Arbeiten zum Bau zweier neuer Autobahnbrücken auf der A60, dem Mainzer Ring. Die alten Brücken, je eine in Richtung Frankfurt und in Richtung Bingen/Wiesbaden, waren marode und mussten ersetzt werden. Sie überspannen an dieser Stelle die A63. Große Probleme gab es beim Neubau der ersten Brücke, der sogenannten Südbrücke. Im Herbst 2021 musste der Vertrag mit der Baufirma aufgehoben werden, weil Risse in der Betonkonstruktion entdeckt wurden. Erst Ostern 2022 konnte die Südbrücke fertiggestellt werden, darüber läuft zurzeit der gesamte Verkehr in beide Richtungen. Im Juni 2023 wurden mit dem Bau der zweiten Brücke begonnen. Läuft alles nach Plan soll das Autobahnkreuz Mainz-Süd im Frühjahr 2025 fertig sein. Dann soll es in beide Richtungen drei Fahrspuren geben. Die Kosten belaufen sich auf etwa 43 Millionen Euro. Täglich fahren über die A60 rund 100.000 Fahrtzeuge, über die darunter verlaufende A63 etwa 80.000

Der Plan ist, mit den Montagearbeiten in der Nacht auf Sonntag fertig zu werden. Der Sonntag ist für Restarbeiten vorgesehen beziehungsweise dient als Puffer, falls sich die Arbeiten verzögern.