Das Forstamt Rheinhessen findet immer wieder illegal abgeladenen Grünschnitt im Ober-Olmer Wald und im Lennebergwald. Dadurch breiten sich nicht heimische (invasive) Gartenpflanzen aus.

Viel illegal abgeladenen Grünschnitt finden Leonie Münzer und ihre Kollegen und Kolleginnen vom Forstamt an den Parkplätzen am Ober-Olmer Wald oder in einem Grünstreifen, der an den Wald angrenzt.

"Dieser Streifen ist voll mit Gartengewächsen."

Kirschlorbeer und Kermesbeere besonders invasiv

Die Klassiker, die die Mitarbeitenden vom Forstamt finden, sind Mahonie, ein Strauch mit gelben Blüten, Kirschlorbeer, der gerne für Gartenhecken genutzt wird und die Zierpflanze Kermesbeere. Kirschlorbeer und Kermesbeere seien invasiv und bieten heimischen Tieren kaum Nahrung oder Lebensraum, erklärt Leonie Münzer. Ein weiteres Problem sei, dass der Grünschnitt oft auf der Walderde anwachse und sich die Pflanzen so ganz einfach vermehren könnten.

Essigbaum und Götterbaum im Lennebergwald ein Problem

Im Lennerbergwald breiten sich laut Leonie Münzer der Essigbaum und der Götterbaum besonders aus. Zum einen durch illegal abgeladenen Grünschnitt, aber auch weil Samen von nahe gelegenen Gärten in den Wald geweht werden.

Forstwirten haben im Frühjahr zum Beispiel die invasiven Pflanzen Kermesbeere und Kirschlorbeer auf dem Lerchenberg entfernt. Landesforsten.RLP.de / Mareike Alicke

Grünschnitt muss vom Abfallwirtschaftsbetrieb entsorgt werden

Den abgeladenen Grünschnitt, den Leonie Münzer und ihre Kollegen vom Forstamt finden, melden sie dem Abfallwirtschaftsbetrieb. Der sei dann dafür zuständig, ihn abzutransportieren.

Forstamt entfernt invasive Arten aus Wald

Alle Pflanzen, die sich schon im Wald breitgemacht haben, muss das Forstamt per Hand entfernen. Das sei sehr aufwendig und binde Personal, so Leonie Münzer. Außerdem müsse man wirklich immer die ganze Wurzel der Pflanze mit erwischen, sonst treibe sie einfach wieder neu aus.

"Das ist alles zusätzliche Arbeit für uns. Wir haben so schon genug mit der Waldpflege zu tun und nicht genug Personal."

Bürger und Bürgerinnen können mithelfen

Wer im Wald spazieren geht und illegal abgeladenen Grünschnitt oder einen Ort mit besonders vielen invasiven Pflanzen findet, kann dem Forstamt Rheinhessen über das Kontaktformular auf dessen Website Bescheid geben.

Am 26. Mai gibt es außerdem eine gemeinsame Aktion im Ober-Olmer Wald. Interessierte können gemeinsam mit dem Forstamt das Orientalische Zackenschötchen aus dem Wald entfernen. Das ist laut Leonie Münzer auch eine invasive Art. Weil das Zackenschötchen nah an der Erde sehr dichte Blätter hat, können keine anderen Pflanzen darunter wachsen.