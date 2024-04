Briten liefern sich illegales Autorennen auf der A61

per Mail teilen

Zwei Autofahrer haben sich am Sonntag auf der Autobahn zwischen dem Kreuz Meckenheim und Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Rennen geliefert. Das kommt sie jetzt teuer zu stehen.

Rasen, Hupen, Drängeln - die Fahrer von zwei PS-starken Wagen haben am Sonntagnachmittag offenbar gleich mehrere Autofahrer auf der A61 genötigt. Laut Polizei sind mehrere Meldungen eingegangen, wonach sich zwei Männer mit ihren Wagen ein Rennen lieferten. Die Zeugen gaben an, die Fahrer seien in Richtung Süden, zwischen dem Kreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler unterwegs.

Fahndung nach Rasern war erfolgreich

Außerdem gaben die Zeugen an, dass es sich bei den betreffenden Wagen um einen Porsche und einen Mercedes handele, beide mit britischem, gelben Kennzeichen. Die Polizei startete eine Fahndung und war direkt erfolgreich: Beamte entdeckten die gesuchten Autos an der Nürburgring Nordschleife bei Adenau.

Mehrere tausend Euro Strafe und Führerschein weg

Laut Polizei handelt es sich bei den Rasern um Briten. Ihnen sei die Fahrerlaubnis entzogen worden. Außerdem müssen sie eine Strafe von mehreren tausend Euro zahlen. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen des illegalen Rennens.