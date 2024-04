Raser mit Koblenzer Kennzeichen verliert Auto in Österreich

per Mail teilen

In Österreich ist ein deutscher Autofahrer bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Inntalautobahn mit 161 Stundenkilometern erwischt worden. Erlaubt waren 80 km/h.

Und plötzlich war das Auto weg: Wie die Autobahnpolizei in Wiesing in Tirol mitteilt, wurde das Auto eines 28-Jährigen, der mit Koblenzer Kennzeichen unterwegs war, beschlagnahmt. Noch dazu musste er seinen Führerschein abgeben. Er war den Angaben zufolge auf der A12 in Richtung Kufstein im Gemeindegebiet Münster deutlich zu schnell unterwegs. Und das hat Folgen.

Höhere Strafen für Raser in Österreich

Denn seit dem 1. März dieses Jahres gelten in Österreich laut ADAC höhere Strafen für Raser. Demnach kann das Auto vorläufig beschlagnahmt werden, wenn die Geschwindigkeit außerhalb von Ortschaften um mehr als 70 Stundenkilometer überschritten wird. Der Fahrer mit dem Koblenzer Kennzeichen ist sein Auto jedenfalls vorübergehend auf diesem Wege los geworden.