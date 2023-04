per Mail teilen

Bei Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis haben sich Beamte eine Verfolgungsfahrt mit einem Autofahrer geliefert. Sie waren überrascht, wie jung er ist.

Da staunten die Beamten nicht schlecht: In einem Wagen, den sie am frühen Ostersamstag bei Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis kontrollieren wollten, saß ein 15-Jähriger hinter dem Steuer. Zudem kletterten insgesamt sieben Insassen aus dem Fahrzeug. Und die Beamten fanden den Angaben zufolge auch noch Marihuana in dem Pkw.

Auto blieb bei Buch in einer Wiese stecken

Die Beamten hatten den Wagen im Rahmen einer Routinekontrolle im Bereich Nastätten anhalten wollen, doch den Angaben zufolge gab der Fahrer Gas und fuhr davon. Die Verfolgungsfahrt führte demnach von Nastätten über eine Kreisstraße in Richtung Holzhausen. Hinter der Ortschaft Buch sei der Wagen dann in einer matschigen Wiese stecken geblieben.

Laut Polizei hatte der Jugendliche nach eigenen Angaben eine Spriztour mit dem Wagen seiner Eltern unternommen. Sie hätten nicht gewusst, dass ihr Sohn mit ihrem Auto unterwegs war und seien vollkommen überrascht gewesen, als die Beamten an der Tür klingelten, heißt es. Der Jugendliche müsse jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen - unter anderem wegen eines verbotenen Autorennens.