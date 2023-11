Vignetten für Österreichs Autobahnen 2024 teils deutlich teurer

per Mail teilen

Ab sofort sind die neuen Mautplaketten für Autobahnen und Schnellstraßen in Vorarlberg und den Rest Österreichs im Verkauf. Sie gelten allerdings erst ab Dezember.

Die Vignetten für Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich werden im kommenden Jahr teilweise deutlich teurer. Laut Autobahn-Betreibergesellschaft ASFINAG sind sie ab sofort online und per App erhältlich. Sie gelten ab dem 1. Dezember.

Erstmals Ein-Tages-Vignette für Österreich

Neu ist eine Ein-Tages-Vignette. Sie kostet 8,60 Euro für Pkw und 3,40 Euro für Motorräder. Damit ist sie fast so teuer wie die Zehn-Tages-Vignette bisher. Die Ein-Tages-Vignette gilt pro Kalendertag und ist nur online und per App erhältlich, heißt es in einer Mitteilung.

Zehn-Tages-Vignette kostet deutlich mehr

Der Preis für die vor allem bei Urlaubern beliebte Zehn-Tages-Vignette steigt um 16 Prozent auf 11,50 Euro. Die Jahres-Vignette kostet weiter 96,40 Euro. Die zwei Monate geltende Mautplakette hingegen verbilligt sich um zehn Cent auf 28,90 Euro. Hintergrund der neuen Preise sind laut ASFINAG Vorgaben der EU-Wegekostenrichtlinie.

Mautfrei bleibt der Abschnitt der Vorarlberger Rheintalautobahn A14 zwischen Grenzübergang Hörbranz und Hohenems. Die purpurfarbene Jahres-Vignette 2023 gilt noch bis einschließlich 31. Januar 2024.

In der Schweiz gibt es keine Tages-, Wochen- oder Monatsvignetten. Die Jahres-Vignette 2024 für Schweizer Autobahnen kostet unverändert 40 Franken, sie ist ab dem 1. Dezember erhältlich.