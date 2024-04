"Blitzer"-Woche in RLP - ab Montag verstärkt Tempokontrollen

Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz wird ab Montag verstärkt geblitzt. Die landesweite Kontrollwoche ist Teil einer europaweiten Aktion.

Den Schwerpunkt der "Kontrollwoche Speed" bildet der "Speedmarathon am Freitag (19. April). Aber schon ab Montag sollten Autofahrerinnen und Autofahrer geltende Tempolimits im Auge behalten und öfter mal den Fuß vom Gas lassen.

Wo genau kontrolliert wird, teilt die Polizei in der Regel vorher nicht mit. Bei ähnlichen Aktionswochen in der Vergangenheit standen die Blitzer aber nicht nur auf Hauptverkehrsstraßen. Auch in Seitenstraßen wird kontrolliert - etwa in Tempo-30-Zonen.

Die Kontrollwoche soll Verkehrsteilnehmer dazu anhalten, besonnen zu fahren und dazu beitragen, schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden, so ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. "Eine überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden", hieß es. Länderübergreifende Kooperationen und Kontrollaktionen erhöhten die Aufmerksamkeit für die besonderen Gefahren des Straßenverkehrs.

Bußgelder für zu schnelles Fahren Wer mit einem Pkw außerorts zu schnell fährt und dabei erwischt wird, muss sich laut Bußgeldkatalog auf ein Bußgeld zwischen 20 und 700 Euro einstellen, je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung. Innerorts liegen die Bußgelder für zu schnelles Fahren zwischen 30 und 800 Euro. Ab einer Überschreitung der Geschwindigkeit von 21 Kilometer pro Stunde gibt es außer- und innerorts einen Punkt. Ein Fahrverbot droht außerorts ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h und innerorts ab 31 km/h zu schnell.



Eine komplette Übersicht über mögliche Bußgelder finden Sie online im Bußgeldkatalog.

Regionale Polizeibehörden zuständig für die Tempokontrollen

An der europaweiten Kontrollaktion des Verkehrspolizeinetzwerks "Roadpol" nehmen Polizeibehörden aus mehreren Bundesländern teil. Die Geschwindigkeitskontrollen werden nach Angaben des Innenministeriums von den regionalen Polizeipräsidien durchgeführt.

"Roadpol" ist nach eigenen Angaben ein Netzwerk europäischer Verkehrspolizeibehörden, das die Zahl der Unfälle durch Geschwindigkeitsüberschreitungen reduzieren will. Das Netzwerk koordiniert zweimal jährlich die Kontrollwoche "Roadpol Operation Speed" .

Im vergangenen Jahr waren an 120 Kontrollstellen in Rheinland-Pfalz 319 Beamte im Einsatz. Bei knapp 247.000 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit kontrolliert, 7.620 Autos waren zu schnell unterwegs, das entspricht 3,1 Prozent aller kontrollierten Fahrzeuge. Den traurigen "Tagesrekord" erreichte ein Autofahrer auf der A63. Er wurde in Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern-Zentrum mit Tempo 190 gemessen und lag damit 90 Kilometer pro Stunde über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.