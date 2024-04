Polizei in der Pfalz kontrolliert verstärkt Raser und Drängler

Die Polizei in der Vorder- und Südpfalz beteiligt sich ab Montag an europaweiten Verkehrskontrollen. Im Fokus stehen laut Polizeipräsidium Rheinpfalz Kontrollen des Tempolimits.

Autofahrer müssen ab Montag überall in der Pfalz damit rechnen, dass sie von der Polizei geblitzt werden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Zum einen würden die Beamten, die ohnehin Streife fahren, nun zusätzlich verstärkt den Verkehr kontrollieren. Zum anderen seien auch vermehrt Polizeiautos in Zivil unterwegs.

Tempokontrollen mit mobilen und "getarnten" Blitzer

Laut Polizeisprecher liegt der Schwerpunkt also auf mobilen Kontrollen entweder mit Blitzern, die an verschiedenen Stellen auf- und wieder abgebaut werden. Oder mit Pkw als Zivilstreifen, die die Geschwindigkeit vom Auto aus messen und Fahrer beim Rasen filmen können.

Pfalz: Unfallzahlen wegen Rasens gestiegen

Grund für die Kontrollwoche sind vielen Unfälle wegen zu schnellen Fahrens, so die Polizei. In der Vorder- und Südpfalz ist die Zahl der Raserunfälle im vergangenen Jahr gestiegen: 2023 lag sie laut Polizeistatistik bei 2.062. Im Jahr 2022 waren es mit 1.896 Verkehrsunfällen deutlich weniger.

Freitag "Speedmarathon" an Unfallschwerpunkten

Am Ende der Woche, also am Freitag, den 19. April, sollen die Kontrollen dann nochmals verschärft werden. Dann soll vor allem an gefährlichen Stellen, wo häufig Unfälle passieren, gemessen und geblitzt werden.