Blitzermarathon in BW: Am Freitag Haupttag der europaweiten Aktionswoche

Seit Montag werden in Baden-Württemberg Autofahrer verstärkt darauf kontrolliert, ob sie zu schnell unterwegs sind. Heute soll zum Beispiel vor Schulen und Kitas geblitzt werden.

Mit einer europäischen Aktionswoche sollen Autofahrer in dieser Woche quer über den Kontinent dafür sensibilisiert werden, sich an die Geschwindigkeitsvorgaben zu halten. Heute ist beim "Blitzermarathon" der Schwerpunkttag, auch in Baden-Württemberg.

Mehr als 150 Tote durch zu schnelles Fahren in BW

An diesem Haupttag will die Polizei vor allem vor Schulen, Kitas und Altenheimen gegen Autofahrerinnen und Autofahrer vorgehen, die zu schnell unterwegs sind. Das Landesinnenministerium will nach eigenen Angaben mit der Aktion sensibilisieren. Überhöhte Geschwindigkeit sei der häufigste Grund für tödliche Verkehrsunfälle. Im vergangenen Jahr kamen in Baden-Württemberg mehr als 150 Menschen ums Leben, weil sie oder andere zu schnell unterwegs waren.

Hat der Streik im ÖPNV Auswirkungen auf den Blitzermarathon?

Am heutigen Freitag dürften die Straßen in Baden-Württemberg voller werden als sonst üblich. Grund ist der Streik im kommunalen Nahverkehr in sieben Städten. Viele Pendlerinnen und Pendler, die zum Beispiel in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg normalerweise mit Bussen und Bahnen unterwegs sind, werden dort wohl auf das Auto umsteigen. Ob dann schnelles und zügiges Fahren oder doch eher Stop an Go-Verkehr angesagt sein werden, bleibt abzuwarten.

Nicht alle Bundesländer nehmen an der Aktionswoche teil

Der diesjährige "Blitzermarathon" ist in Deutschland ein Flickenteppich. Nur fünf Bundesländer beteiligen sich sowohl an der seit Montag geltenden Aktionswoche als auch am Schwerpunkttag. Sechs weitere Bundesländer nehmen nur an einer der beiden Aktionen teil. Berlin, Bremen, das Saarland und Sachsen verzichten ganz auf eine Teilnahme. Komplett dabei sind neben Baden-Württemberg nur Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Hessen und Hamburg. Als Gründe werden Kapazitätsengpässe oder Zweifel an der Sinnhaftigkeit genannt. In Bayern werden etwa eine Woche vor der Aktion die genauen Messstellen bekannt geben.