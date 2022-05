Geblitzt in Germersheim: Raser muss 1.400 Euro Bußgeld zahlen

per Mail teilen

Die Polizei hat in Germersheim einen Autofahrer mit mehr als 180 Stundenkilometern geblitzt - erlaubt waren aber nur 100. Den Mann erwarten jetzt ein saftiges Bußgeld und ein Fahrverbot.

Blitzer steht zwischen Autos SWR

Die Polizei hat am Mittwoch in Germersheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt - jeder dritte Autofahrer war dabei zu schnell unterwegs. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Autofahrer 80 Stundenkilometer zu schnell

Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Germersheim, der bei 100 Stundenkilometern Hochstgeschwindigkeit mehr als 80 Stundenkilometer zu schnell gefahren war. Der Mann muss jetzt 1.400 Euro Bußgeld bezahlen. Außerdem bekommt er zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Die Beamten hatten auf der Bundesstraße Richtung Rheinbrücke knapp 2.800 Fahrzeuge überprüft.