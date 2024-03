Das wollen Kommunen in der Region Trier bei Cyber-Angriffen machen

Die Zahl von Hackerangriffen nimmt stetig zu. Auch Kommunen sind immer häufiger im Visier. Im Kreis Trier-Saarburg wollen sich sechs Verbandsgemeinden auf einen solchen Fall gemeinsam vorbereiten.

Ende Oktober 2022: Der Rhein-Pfalz-Kreis wird Ziel eines Hackerangriffs. Die Bande von Cyberkriminellen stellt später private Daten von Bürgern ins Darknet. 600 Rechner sind lahmgelegt. Der Schaden geht in die Millionen. Es dauert mehrere Monate, bis die Folgen der Cyberattacke behoben sind. Die Bürger können die Verwaltung online lange nicht erreichen.

Kommunen gegen Cyberattacken

Kommunen werden immer häufiger Ziel von Hackern und Cyberkriminellen. Sechs Verbandsgemeinden im Landkreis Trier-Saarburg wollen sich jetzt gegen solche Attacken und deren Folgen wappnen.

Sollte eine der Verwaltungen Opfer eines solchen Angriffs werden oder aus anderen Gründen wie Überflutung oder Feuer online nicht mehr erreichbar sein, übernimmt die Nachbarkommune wichtige Online-Bürgerdienste.

Doch noch wichtiger ist die Vorsorge, damit es gar nicht erst zu Cyberangriffen kommt. Viele Experten sagen, dass gerade Kommunen sehr anfällig für Attacken von Hackern seien. Was können Kommunen in Rheinland-Pfalz tun, um sich besser zu schützen?

Darüber hat SWR aktuell mit dem Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebunds, Karl-Heinz Frieden, gesprochen.

Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz rät Kommunen dazu, in Sachen IT-Sicherheit zusammenzuarbeiten. Gemeinde und Städtebund Rheinland-Pfalz

SWR Aktuell: Was macht Städte und Gemeinden so interessant für Hacker?

Karl-Heinz Frieden: Kommunen sammeln viele Daten und da gibt es auch sehr persönliche Daten beim Einwohnermeldeamt, dann aber auch beim Gewerbeamt und dem Sozialamt. Allein schon aus diesen Begrifflichkeiten wird ja deutlich, um welche Daten es geht. Aber auch Daten aus aktuellen Bauplanungen der Kommunen. Wegen dieser Daten sind Städte und Gemeinden ein begehrtes Opfer.

Hacker versuchen dann Gemeinden zu erpressen. So nach dem Moto: 'Entweder zahlt ihr oder wir stellen die Daten ins Netz.' Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts und daher besonders begehrt.

SWR Aktuell: Dieses Gold will sicher geschützt werden. Ist denn da bei allen Kommunen das notwendige Know-how vorhanden?

Frieden: Wir sind da jetzt deutlich weiter als früher. Wir als Verband informieren die Gemeinden und bieten Schulungen an. Dazu arbeiten wir mit spezialisierten Firmen zusammen, die unsere Verwaltungen in Sachen IT-Sicherheit beraten können.

Aber es gibt einen Schwachpunkt. Wenn man alte Fälle analysiert, dann war nicht die IT-Sicherheit das Problem, sondern der Mensch. Ein Mitarbeiter bekommt eine E-Mail mit einem Anhang oder einem Link und dahinter steckt ein Virus. Und dann wird der Rechner gekapert. Da muss die Sensibilität da sein, nicht drauf zu klicken.

SWR Aktuell: Bei den Sicherheitssystemen für die EDV können die Kommunen ja selber entscheiden, wie sie vorgehen. Wäre es nicht sinnvoller, klare Mindeststandards vorzuschreiben oder zumindest einheitliche Systeme für ein Bundesland?

Frieden: Ja, da sprechen Sie sicherlich einen wunden Punkt an. Bei Unternehmen wird in der Regel an jedem Standort dasselbe Sicherheitssystem genutzt. Aber jede Kommune ist souverän in solchen Entscheidungen. Das kann dann auch eine Gefahr sein.

Wir können nicht mit der Privatwirtschaft konkurrieren.

Deswegen bin ich auch für mehr Kooperation zwischen Kommunen. Ich glaube, das Thema Datensicherheit erfordert Spezialwissen. Da sollten sich mehrere Kommunen zusammentun und ihre IT-Sicherheit unter einem Dach organisieren. Das könnte man dann auch an eine IT-Fachfirma geben.

SWR Aktuell: IT-Experten können in der freien Wirtschaft sicher auch mehr Geld verdienen als in einer Kommune. Ist es schwierig, an geeignete Leute zu kommen?

Frieden: Klar, das Tarifrecht engt unsere Gemeinden ein. Da kann man keine Riesenangebote machen. Bei der Suche nach Fachkräften im Bereich IT-Sicherheit ist unser Tarifrecht ungeeignet.

Wir haben weniger Fachkräfte und die können sich aussuchen, zu wem sie gehen. Da wird es immer schwieriger für Kommunen. Wir können nicht mit der Privatwirtschaft konkurrieren. Auch hier hilft es, wenn sich mehrere Kommunen zusammentun und die IT-Sicherheit gemeinsam organisieren. Es spart Geld, wenn man das zentral für mehrere Kommunen organisiert. Und wir könnten den Spezialisten mehr zahlen.