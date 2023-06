per Mail teilen

Wie hoch ist der Druck in der Sternegastronomie? Yannik Noack vom "Purs" in Andernach und Hans Stefan Steinheuer vom Restaurant "Zur alten Post" aus Bad Neuenahr-Ahrweiler erzählen.

Hoch konzentriert, ruhig und besonnen geht es in der Küche des Restaurants Purs in Andernach zu. Vor ein paar Wochen hat der Guide Michelin Küchenchef Yannick Noack und sein Team mit zwei Sternen ausgezeichnet: Mit gerade einmal 29 Jahren ist Noack der momentan jüngste Zwei-Sterne-Koch in Deutschland.

Rezept für die Sterne-Küche: Loyalität und Liebe

Doch der 29-Jährige fühlt sich nicht unter Druck, weil er so jung schon so viel Erfolg hat. Aber er gibt auch unumwunden zu, dass er ein sehr ehrgeiziger Mensch ist. "Loyalität ist hier sehr wichtig und ein gutes Team. Außerdem braucht man auch Opferbereitschaft, um auf diesem Niveau zu kochen und Liebe zu dem was man macht", sagt der gebürtige Rheinländer, der ein frühreifer Feinschmecker war.

In der Spitzengastronomie zählen Perfektion und Präzision SWR

Schon als kleiner Junge ging er regelmäßig mit seiner Familie in Sterne-Restaurants essen. Als gerade mal 7-Jähriger setzte er alles daran, einmal Spitzenkoch zu werden und machte einen Kochkurs bei einem Drei-Sterne-Koch.

Auch der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter des Purs in der Andernacher Innenstadt ist Mitte 20. Bis zu vier Auszubildende gibt es im Restaurant mit seinem angeschlossenen Luxus-Hotel.

Die Frage nach einem dritten Michelin-Stern für das Purs in Andernach erübrigt sich fast bei Yannick Noack. "Es gibt noch viel zu leisten und noch viel zu tun in meinem jungen Leben und wir alle hier arbeiten hart an uns weiter und dann werden wir einfach sehen, was die Zukunft bringt".

Seit 25 Jahren Gourmet-Küche auf zwei Sterne-Niveau

In Heppingen, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, wird seit einem Vierteljahrhundert auf höchstem Niveau gekocht - seitdem hat der Guide Michelin dem Restaurant Zur alten Post jedes Jahr zwei Sterne verliehen.

Hans Stefan Steinheuer (li.) und sein Schwiegersohn Christian Binder SWR

Aufgebaut hat das der langjährige Küchenchef und Inhaber Hans Stefan Steinheuer. "Es ist wichtig, dass alles perfekt abgeschmeckt und angerichtet ist und dass keine Fehler passieren - die höchstmögliche Fehlerreduzierung ist das beste Gericht," sagt der 64-Jährige.

Sternekoch: "Ohne ein perfektes Team geht es nicht!"

2015 ist der jetzige Küchenchef, Stefan Binder, eingestiegen. Er ist der Schwiegersohn von Hans Stefan Steinheuer. Auch der 39 Jahre alte gebürtige Berliner kann die Zwei-Sterne-Klasse bislang halten: "Das geht nur, wenn man ein perfektes Team hinter sich hat, sowohl in der Küche, als auch im Service. Außerdem ist ständiges Kontrollieren sehr wichtig und wir müssen darauf achten, immer das beste Produkt zu bekommen.

Wann die Testesser des Guide Michelin vorbeischauen und am Tisch sitzen, das wissen weder das Küchenteam in Heppingen, noch die Küchenbrigade im Purs in Andernach. "Gast ist Gast", sagt Steinheuer. "Man kocht nicht besser für einen Tester, sondern für jeden Gast".