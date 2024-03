Auf der Moseltalstrecke zwischen Koblenz und Trier gibt es weiter Behinderungen. Nachdem in Cochem ein Zug entgleist war, ist die Strecke bislang nur eingleisig wieder befahrbar.

Wie die Bahn mitteilt, können die Züge der Linie RE 1 und RB 81 von Trier in Richtung Koblenz wieder regulär über die Strecke fahren. In der Gegenrichtung von Koblenz nach Trier komme es aber noch zu einigen Einschränkungen. Der Halt in Cochem entfällt demnach komplett. Reisende in dieser Fahrtrichtung mit Ziel Cochem werden gebeten, in Treis-Karden vom Zug auf den Busersatzverkehr umzusteigen.

Das zweite Gleis kann den Angaben zufolge derzeit noch nicht genutzt werden, da eine Weiche im Bahnhofsbereich Cochem durch den entgleisten Zug beschädigt wurde. Diese müsse nun repariert werden. Die dafür notwendigen Materialien seien bereits bestellt. Noch sei unklar, wann der Schaden behoben werde.

Am frühen Montagmorgen war der Zug im Cochemer Bahnhof entgleist. Die Regionalbahn hatte den Angaben zufolge nachts auf einem Abstellgleis gestanden und sollte gegen fünf Uhr früh zum Bahnsteig rangiert werden, um von Cochem in Richtung Koblenz zu fahren.

Mithilfe eines Krans wurde der entgleiste Zug am Abend wieder auf die Gleise gestellt. SWR

Bahnhof Cochem einen Tag lang blockiert

Doch das ging schief: Auf einer Weiche sprang der vordere Teil des Triebwagens aus den Schienen und stellte sich quer, sodass die Gleise zwischen dem Nordportal des Kaiser-Wilhelm-Tunnels und dem Cochemer Bahnhof blockiert waren. Züge konnten den Cochemer Bahnhof deshalb am Montag nicht passieren. Die Bahn setzte Ersatzbusse ein.

Der entgleiste Triebwagen wurde nach Angaben der Bahn mithilfe eines Krans in der Nacht auf Dienstag wieder zurück aufs Gleis gestellt und abtransportiert. Die Ursache des Unfalls ist demnach nach wie vor unklar und wird weiter untersucht. Der Lokführer, der sich als einziger in der Regionalbahn befand, blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Täglich bis zu 170 Züge auf der Moseltalstrecke

Auf der Moseltalstrecke fahren täglich bis zu 170 Personen- und Güterzüge. Die RB 81 verbindet Koblenz mit Trier. Auch die Expresslinien 1 und 11 fahren von Koblenz nach Trier und dann weiter ins Saarland beziehungsweise nach Luxemburg.