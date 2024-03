Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr 🌸 Macht's gut und bis morgen! Das war der Newsticker zum Bergfest der Woche. Schön, dass ihr dabei wart! Ich wünsche euch noch einen tollen Mittwoch! Und wenn ihr wollt, lesen wir uns morgen wieder - ab 6 Uhr bin ich für euch am Start. Ein besonderer Dank geht an Tickerleser Adelbert Mutz, der uns dieses schöne Frühlingsbild 🌸 zugeschickt hat. Macht's gut und bis morgen! Bild: Adelbert Mutz Bild: Adelbert Mutz

9:36 Uhr 🕰️ Und sonst so am 27. März? 2017: Aus dem Berliner Bode-Museum wird eine etwa 100 Kilo schwere kanadische Goldmünze gestohlen. Die bis heute verschwundene Beute mit dem Bildnis der britischen Königin hat einen Materialwert von rund 3,8 Millionen Euro. Die 100 Kilogramm schwere Goldmünze "Big Maple Leaf". dpa Bildfunk Picture Alliance 1984: Im Londoner Apollo Victoria Theatre wird das Musical "Starlight Express" von Andrew Lloyd Webber uraufgeführt. 1964: Eines der weltweit schwersten Erdbeben erschüttert Alaska. Das Beben mit einer Stärke von 9,2 und ein anschließender Tsunami an der amerikanischen Westküste kosten 129 Menschen das Leben. 1907: In Berlin wird das Kaufhaus des Westens ("KaDeWe") eröffnet. Es war damals das größte Warenhaus Deutschlands. Fun Fact: Noch im Eröffnungsjahr kommt der König von Siam und shoppt sich durch die Produktpalette. Am Ende nimmt er angeblich Waren im Wert von 250.000 Goldmark mit nach Hause. 1899: Der italienische Physiker Guglielmo Marconi telegrafiert erstmals drahtlos einen Morsebericht von Frankreich über den Kanal nach England. 1849: Die deutsche Nationalversammlung verabschiedet in der Frankfurter Paulskirche eine Reichsverfassung. Am 3. April wird dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. feierlich die Kaiserkrone angeboten, die dieser jedoch ablehnt.

9:23 Uhr 🚉 Weiter Bahn-Probleme auf der Moseltalstrecke Montagfrüh ist ein Zug im Cochemer Bahnhof entgleist und hat eine Weiche beschädigt - deshalb gibt es auf der Moseltalstrecke auch heute noch Behinderungen im Bahnverkehr, es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Die Züge der Linie RE1 und RB81 von Trier in Richtung Koblenz können laut Deutscher Bahn regulär fahren. In der Gegenrichtung nach Trier kommt es allerdings noch zu Einschränkungen. Der Halt in Cochem entfällt aktuell. Reisende in dieser Fahrtrichtung, deren Ziel Cochem ist, werden gebeten, in Klotten vom Zug auf den Busersatzverkehr umzusteigen, so die Bahn. Die Einschränkungen werden laut einer Bahn-Sprecherin auch über das Osterwochenende andauern und voraussichtlich erst nach den Feiertagen behoben. Alle Infos gibt's hier: Cochem Reparaturarbeiten dauern an Zugentgleisung in Cochem: Moseltalstrecke erst nach Ostern wieder komplett frei Die Moseltalstrecke zwischen Koblenz und Trier wird wohl erst nach Ostern wieder komplett befahrbar sein. Am Bahnhof in Cochem war zuvor ein Zug entgleist. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4

9:09 Uhr 🚂 Gestern Abend keine Züge in der Südpfalz Wer gestern Abend rund um Kandel mit dem Zug fahren wollte, hatte Pech! Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr in der Südpfalz von 18 Uhr bis Mitternacht eingestellt. Grund war ein kurzfristiger Personalausfall im Stellwerk Kandel, teilte das Unternehmen mit. Züge aus Richtung Neustadt konnten nur bis Winden fahren, Züge von Karlsruhe endeten in Wörth. Als Ersatz setzte die Bahn sechs Busse ein. Aber alle Bahn-Pendler können aufatmen: Heute ist das Stellwerk in Kandel wieder besetzt und die Züge fahren. Sendung am Mi. , 27.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:04 Uhr Spargel-Ernte in der Pfalz läuft Für Spargel-Fans ist gerade die beste Zeit: Denn die Spargelsaison hat begonnen. Viele Landwirte stechen in der Pfalz bereits täglich und bieten den Spargel in ihren Hofläden an. Auf dem Hof von Michael Zapf in Kandel werden pro Tag schon 500 bis 600 Kilo gestochen. Das klingt zwar viel, ist aber sogar noch relativ wenig im Vergleich zur Hochsaison, wo täglich bis zu 4.000 Kilo geerntet werden. Die Nachfrage sei aber groß, berichtet der Landwirt. Im Hofmarkt stehen Kunden Schlange und viele Spargelfreunde hätten Vorbestellungen für Ostern abgegeben. Pro Kilo werden derzeit 16 Euro für die Klasse 1 und 14 Kilo für die Klasse 2 verlangt. Die Ernte ist dieses Jahr relativ früh. Meine Kollegen aus dem Studio Ludwigshafen haben den Hof besucht: Kandel Klasse 1 kostet 16 Euro pro Kilo Hofmarkt in Kandel verkauft pro Tag schon 600 Kilo Spargel In der Pfalz läuft die Spargelernte. Der Hofmarkt Zapf in Kandel (Kreis Germersheim) verkauft pro Tag schon rund 600 Kilo. Für die Klasse 1 werden derzeit 16 Euro verlangt. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

9:00 Uhr Sanierungsarbeiten nach Erdrutsch im Kreis Kusel beginnen An der Landesstraße 176 zwischen Thallichtenberg im Kreis Kusel und Baumholder beginnen heute die Sanierungsarbeiten. Die Strecke ist seit Mitte Februar wegen eines Erdrutschs komplett gesperrt. Der Erdrutsch hatte die Straße und die Kanäle auf einer Länge von etwa 100 Metern beschädigt. Weil der Hang instabil war und weiter abzurutschen drohte, musste ein Teil der Landesstraße gesperrt bleiben. Für die Sanierungsarbeiten tragen Arbeiter einen Teil der Asphaltdecke ab. Danach soll eine Spezialfirma die Böschung wieder stabilisieren. Direkt im Anschluss soll außerdem noch die Strecke in Richtung Mettweiler auf einer Länge von etwa zwei Kilometern saniert werden. Grund dafür ist nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität der schlechte Zustand der Straße. Die Arbeiten auf der L176 zwischen Thallichtenberg und Baumholder sollen acht Wochen dauern. Sendung am Mi. , 27.3.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:32 Uhr Gaspreise könnten zum 1. April steigen Gaskunden müssen sich ab April auf steigende Preise einstellen. Grund ist, dass eine Mehrwertsteuersenkung auf Gaslieferungen wie geplant ausläuft. Alle Details hat mein Kollege Michael Wegmer aus der Wirtschaftsredaktion für euch:

8:23 Uhr Trierer Ortsbeirat stimmt gegen Windräder Der Ortsbeirat Trier-Pfalzel hat einen Antrag gegen geplante Windkraftanlagen einstimmig angenommen. Darin wird die Stadt Trier aufgefordert, alle Pläne für Windkraftanlagen im Gebiet "Auf der Bausch" dauerhaft zu beenden. Der Bau der Windräder würde ein Naherholungsgebiet zerstören, so die Begründung. Zudem könnten sie das UNESCO-Weltkulturerbe Trier optisch beeinträchtigen. Der Stadtrat Trier hatte im Herbst 2022 beschlossen, dass an 13 Stellen im Stadtgebiet Windräder gebaut werden sollen, darunter auch im Gebiet "Auf der Bausch". Sendung am Mi. , 27.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:07 Uhr 🍷 Stimmt ab: Geld zahlen für Weinproben? SWR Darüber wurde in den vergangenen Tagen viel diskutiert: Immer mehr Winzer in Rheinland-Pfalz verlangen mittlerweile Geld, wenn man Wein kosten möchte - von 50 Cent pro Sorte bis zu 30 Euro für das ganze Rundum-Programm. So wollen die Winzer den Wert ihrer Arbeit sichtbar machen und das "touristische Saufen" minimieren. "Wenn jemand etwas kauft, zahlt er natürlich gar nichts. Wir haben die Erfahrung gemacht, das nimmt den Druck bei den Kunden raus, etwas kaufen zu müssen", sagt Jan Steltner, Vinotheksleiter aus Deidesheim in der Pfalz. Was meint ihr dazu? Habt ihr Verständnis dafür, wenn Winzer und Winzerinnen Geld für Weinproben nehmen? Ja, ich habe Verständnis dafür. Nein, ich habe kein Verständnis dafür. Das ist mir egal. Abschicken

7:50 Uhr Jugendliche attackieren Security-Mitarbeiter in Kaiserslauterer Mall In der Mall in Kaiserslautern haben vier Jugendliche den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angegriffen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Jugendlichen in einem Treppenhaus Drogen konsumiert und wurden dabei von dem Mann erwischt. Daraufhin soll ihn ein Jugendlicher die Treppe hinunter gestoßen haben. Als der 57-Jährige am Boden lag, traten und schlugen die vier Jugendlichen laut Polizei noch auf ihn ein - dann flüchteten sie. Die Gruppe bestand aus drei Jungen und einem Mädchen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Sendung am Mi. , 27.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:39 Uhr Draisinensaison beginnt Ab heute rollen die Draisinen zwischen Staudernheim und Meisenheim im Kreis Bad Kreuznach wieder. Im vergangenen Jahr konnten die Betreiber erst verspätet in die Saison starten, da die Strecke wegen Bauarbeiten eine Zeit lang gesperrt war. Und auch jetzt kann man noch nicht die ganze Strecke durchfahren. Sie ist weiterhin in zwei Abschnitte aufgeteilt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold Das heißt, alle, die in Staudernheim starten, können nur bis Meisenheim fahren. Dort werden die Fahrrad-Draisinen dann umgedreht und man fährt wieder zurück bis nach Staudernheim. Denn: Die Bauarbeiten an einer Brücke sind noch nicht abgeschlossen. Neben den normalen Draisinen, bei denen man wie bei einem Fahrrad in die Pedale treten muss, gibt es jetzt übrigens auch Elektro-Draisinen. Sendung am Mi. , 27.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:58 Uhr 🚗 So sieht es auf den Straßen aus Die Hölle wird wohl heute nicht los sein auf den Straßen, denn es sind ja Ferien und viele im Urlaub. Trotzdem staut es sich zum Teil schon in Rheinland-Pfalz. Zum Beispiel auf der A6 zwischen Ludwigshafen-Nord und dem Viernheimer Dreieck - dort dauert es aktuell rund 20 Minuten länger. Und auch auf der A64 zwischen Trier und der Sauertalbrücke gibt's Stau mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten. Alle weiteren Infos findet ihr in unserer Verkehrsübersicht: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:50 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Passend zum Start der Fahrradsaison veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute die Zahlen der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr - mit Pedelecs und mit Fahrrädern ohne Hilfsmotor. 2023 wurden zum ersten Mal mehr E-Bikes als herkömmliche Fahrräder verkauft. Hessen feiert: Heute vor 175 Jahren, am 27. März 1849, verabschiedete die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche zu Frankfurt am Main die "Verfassung des Deutschen Reiches". Einen Tag später wurde sie verkündet. Der Verabschiedung waren zehn Monate der Beratung unter lebhafter öffentlicher Beteiligung vorausgegangen. Nach dem Einsturz einer Brücke in Baltimore gehen die US-Behörden davon aus, dass die sechs vermissten Bauarbeiter tot sind. Die Küstenwache sagt, dass erst am Morgen die Suche nach ihnen fortgesetzt werde. Aber sie rechnet wegen der niedrigen Wassertemperatur nicht damit, die Menschen lebend zu finden. Deshalb sollten auch keine Rettungskräfte über Nacht in Gefahr gebracht werden - es seien Trümmerteile im Wasser und die Strömung des Flusses sei gefährlich. Ein Containerschiff hatte die vierspurige Autobrücke gerammt und so zum Einsturz gebracht.

6:39 Uhr ⚽ DFB-Elf gewinnt Länderspiel gegen Niederlande Na dann kann die Europameisterschaft im Sommer ja kommen! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer hat gestern Abend auch den zweiten großen Test vor der Heim-EM gewonnen. Gegen die Niederlande stand es am Ende 2:1. Die Fußball-Männer drehten einen 0:1-Rückstand. Auch drei andere Teams hatten am Mittwochabend Grund zum Jubeln: Polen, die Ukraine und Georgien haben sich die letzten EM-Tickets gesichert. Georgien ist das erste Mal dabei. Sendung am Mi. , 27.3.2024 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:21 Uhr Kraftwerk-Schornstein in der Pfalz erfolgreich gesprengt 💥Und weg war der Turm! Der 95 Meter hohe Schornstein am Kraftwerk Biebermühle in der Südwestpfalz ist gestern Nachmittag erfolgreich gesprengt worden. Bis Ende der 70er-Jahre war das Kraftwerk in Betrieb. Nun will das Bauunternehmen, dem das Gelände gehört, Platz schaffen. Wie der große Wumms aussah, könnt ihr euch hier anschauen:

6:07 Uhr ☔ So wird das Wetter in RLP Die gute Nachricht: Es wird allmählich wieder milder. Die schlechte Nachricht: Es wird nass. Heute breitet sich im Laufe des Vormittags Regen über Rheinland-Pfalz aus. Und auch die nächsten Tage werden wechselhaft - mit Schauern, Gewittern und dichten Wolken. Also heute lieber eure Regenjacke oder einen Regenschirm mit einpacken! Video herunterladen (25,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz 🌳 In Müsch im Ahrtal findet heute Vormittag eine große Baumpflanzaktion statt. Unter dem Motto: "10.000 Bäume für das Ahrtal". Mit dabei wird auch Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) sein. 2021 hatte die Hochwasserkatastrophe dort tausende Bäume zerstört. Für die Pflanzaktion wurde von der Gemeinde eine Waldfläche von 1,5 Hektar zur Verfügung gestellt. 🎭 Heute wird der Tag des Theaters gefeiert - auch in Mainz. Nach schweren Spielzeiten wegen Corona und Energiekrise sind die Bühnen wieder im Aufwind. Doch das Publikumsverhalten hat sich geändert. Oft wird sich erst an der Abendkasse für ein bestimmtes Stück entschieden. Kitas und Schulen fragen die Angebote stark nach. 📺 Ein Überfall auf ein Mainzer Ehepaar ist heute Thema in der Jubiläumssendung von "Aktenzeichen XY...ungelöst". Vor zwei Jahren wurde das Rentnerpaar in seinem Haus im Stadtteil Weisenau von Einbrechern überfallen. Die Täter konnten bislang nicht gefasst werden. Der Fall wird am Abend in der 600. Folge der ZDF-Sendung behandelt.

6:01 Uhr Lkw-Unfall bei Birkenfeld in der Nacht In der Nacht ist auf der B41 zwischen Idar-Oberstein und Birkenfeld ein Lkw verunfallt. Gegen 2 Uhr verlor der Fahrer zwischen den Einmündungen Niederhambach und Elchweiler die Kontrolle über das Fahrzeug mit Anhänger: Der Lkw krachte in die Leitplanke und kippte um. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Beamten gehen derzeit von einem Defekt am Lkw aus, der zu dem Unfall führte. Der Lkw-Fahrer konnte von einem Ersthelfer aus der Fahrzeugkabine befreit werden und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem sechsstelligen Schaden aus. Für die Bergung des mit Eisenspänen beladenen Lkw inklusive Anhänger musste die B41 voll gesperrt werden. Der Lkw muss laut Polizei mit einem Kran geborgen werden. Auch am Morgen müssen Verkehrsteilnehmer weiter mit Behinderungen rechnen, denn die Sperrung dauert an. Eine Umleitung über Elchweiler und Niederhambach ist eingerichtet. Wie lange die Straße noch gesperrt ist, ist noch unklar.