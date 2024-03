In der Mall in Kaiserslautern sollen Jugendliche einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma eine Treppe hinuntergestoßen haben. Die Mall passt jetzt ihr Sicherheitskonzept an.

Nach dem Angriff auf den Sicherheitsmitarbeiter reagiert die Mall. Das Sicherheitskonzept soll verschärft werden. Bedeutet, dass im "K in Lautern" ab sofort mehr Sicherheitsleute unterwegs sind, so die Centermanagerin. Sie und auch die Mitarbeiter im Einkaufszentrum seien sehr betroffen. So einen Vorfall habe es in der Mall noch nicht gegeben. Das Security-Unternehmen hat zum Vorfall keine Stellungnahme abgegeben.

Treppe hinuntergestoßen: Mall-Mitarbeiter erleidet Prellungen

Vier Jugendliche sollen am Montagnachmittag Drogen in einem Treppenhaus der Mall konsumiert haben, so die Polizei. Daraufhin sei der Security Mitarbeiter auf sie zugegangen. Als er einen Kollegen zur Verstärkung rief, kam es zu einer Auseindersetzung.

Einer der Jugendlichen habe den 57-jährigen die Treppe hinuntergestoßen. Als er am Boden lag, traten und schlugen die vier Jugendlichen laut Polizei noch auf ihn ein. Der Mann erlitt Prellungen und Abschürfungen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Polizei Kaiserslautern sucht Jugendliche und Zeugen

Die Polizei sucht jetzt die vier Jugendlichen - es sollen drei Jungs und ein Mädchen gewesen sein. Außerdem werden Zeugen gesucht. Wer am Montag an der Mall war und den Vorfall um ca. 17.25 Uhr beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Kaiserslautern melden.