per Mail teilen

Der geliebte Hund ist weg, noch dazu mit Leine. Eine gefährliche Situation. Carina Niesen und ihre Pettrailer kommen genau dann zum Einsatz und sind oftmals die letzte Rettung.

Carina Niesen zieht aus ihrer Jackentasche eine kleine Plastiktüte. Darin befindet sich das Halsband eines entlaufenen Hundes. Es dient als Geruchsprobe für Hund Yuma. Die trainierte Spürnase kann so die Witterung des verschwundenen Tieres aufnehmen. Yuma hat sein Suchhundegeschirr an. Er ist im Einsatz. Noch einmal steckt er die Nase tief in die Tüte und dann geht es los. Das Training beginnt.

Hund Yuma muss Artgenossen finden

Für den heutigen Trainingstag hat Niesen sich Verstärkung geholt. Jenny Schmitt ist mit ihrem Hund Baxter gekommen. Auch sie ist eine ausgebildete Pettrailerin. "Damit wir heute ein Tier haben, das wir suchen können, habe ich Baxter mitgebracht", erklärt Schmitt.

Warum ihr die Arbeit so wichtig ist? "Baxter ist ein Angsthund. Wenn ihn etwas erschreckt, dann ist der weg", sagt sie. "Da ist es gut zu wissen, dass jemand da ist, der im Fall der Fälle bei der Suche helfen kann."

Im folgenden Training wird sich Jenny Schmitt gemeinsam mit ihrem Hund Baxter im Wald verstecken. Die Aufgabe von Rüde Yuma wird es sein, die beiden zu finden.

Ausbildung zum Pettrailer dauert bis zu drei Jahre

Die Ausbildung zum Pettrailer dauert zwei bis drei Jahre, erzählt Carina Niesen. Doch nicht jedes Mal, wenn ein Hund oder eine Katze weggelaufen ist, kommen die Pettrailer des Vereins Saving Paws aus der Vulkaneifel zum Einsatz. "Wir rücken dann aus, wenn eine besondere Gefahr für das Tier besteht", erklärt Niesen. "Zum Beispiel, wenn ein Hund mit einer Leine entlaufen ist." Der Vierbeiner könne sich dann schnell irgendwo verheddern und komme nicht mehr an Futter oder Wasser.

So funktioniert Pettrailing Pettrailer sind speziell ausgebildete Hunde, die anhand des Geruchs eines Tieres dieses suchen können. In der mehrjährigen Ausbildung wird vor allem das sichere Folgen eines sogenannten Trails, einer Geruchsspur trainiert. Pettrailer versuchen viel über Tier herauszufinden Bevor es in den Einsatz geht, besprechen sich die Pettrailer vom Verein Saving Paws Vulkaneifel zunächst mit den Besitzern der Tiere, um herauszufinden, ob das Tier besonders ängstlich, aufgeschlossen oder aggressiv anderen Hunden gegenüber ist. Außerdem klären die Pettrailer über mögliche Gefahren des Trailings auf, beispielsweise, dass man das Tier noch zusätzlich verschreckt und dadurch noch weiter in die Flucht schlägt. Deshalb rät Niesen dazu, zunächst 24 Stunden abzuwarten, ob das Tier gesichtet wird, bevor man eine Suchaktion startet. Besitzer sind bei Suchaktionen immer mit dabei Der Besitzer des Tieres bringt dann zum Ort, wo der Hund entlaufen ist, eine Geruchsprobe mit. Das kann eine Fellbürste oder ein Halsband sein. Die geschulten Hunde nehmen so die Witterung des Tieres auf und folgen dessen Spur. Beim Auffinden des entlaufenen Hundes werden die Suchhunde sofort zurückgerufen, sodass im besten Fall der Besitzer des Hundes den ersten Kontakt zu dem vermissten Tier aufnehmen kann. "Das ist wichtig, weil so eine Vertrauensperson auf das Tier zugeht", erklärt Carina Niesen. Arbeit ist ehrenamtlich Sie warnt aber auch vor Trittbrettfahrern. Es komme immer wieder vor, dass vermeintliche Pettrailer ihre Hilfe anbieten, nachdem sie über soziale Medien auf vermisste Tiere aufmerksam geworden sind. "Wenn schon im Vorhinein, bevor überhaupt eine Suchleistung erfolgt ist, Geld verlangt wird, sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen, egal wie verzweifelt man ist", so Niesen. Ihr Verein arbeitet rein ehrenamtlich, denn: "Die Suche nach dem Haustier sollte keine Frage des Geldbeutels sein."

Ernstfall Anfang des Jahres

Wie gefährlich die Situation für die Tiere im Ernstfall werden kann, zeigte ein Fall gleich zu Beginn dieses Jahres. Eine Woche nach Silvester erreichte Carina Niesen ein Hilferuf aus dem Raum Mayen-Koblenz.

Bruno, ein elf Jahre alter Mischlingshund, war schon seit einer Woche verschwunden - mit einer zehn Meter langen Schleppleine. "Mit jedem Tag, der vergeht, wird es schwieriger, der Spur des Hundes zu folgen, weil der Trail quasi erkaltet", erzählt Niesen. Trotzdem setzte sie sofort alle Hebel in Bewegung und startete mit einer großangelegten Suchaktion.

Moderne Technik hilft den Pettrailern

Zum Einsatz kommen bei solchen Suchaktionen auch Drohnen mit Wärmebildkameras. "Das erleichtert uns die Arbeit ungemein, weil wir damit ein großes Gebiet in sehr kurzer Zeit absuchen können und nicht in jede Hecke krabbeln müssen", sagt Niesen. "Wir müssen so nur da suchen, wo wir auf der Kamera Wärmequellen gefunden haben."

Mithilfe einer Drohne, die auch mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, können die Pettrailer des Vereins Saving Paws große Areale innerhalb kürzester Zeit absuchen. Das erleichtert ihnen die Arbeit ungemein. SWR

Hund nach 13 Tagen im Wald gefunden

Im Fall von Bruno zeigten die Pettrailer, was wirklich in ihnen steckt. Dreizehn Tage nach seinem Verschwinden fanden die Tierretter rund um Carina Niesen den abgemagerten Hund im Wald. Seine Schleppleine hatte sich mehrfach um einen Wurzelballen gewickelt. Ein Drittel seines Körpergewichts hat der Hund eingebüßt, ein Tierarzt stellte am nächsten Tag zudem innere Blutungen fest.

Brunos Besitzer war mit vor Ort, als sein Hund im Wald gefunden wurde. "Er ist sofort in Tränen ausgebrochen, er hat so geweint. Wir haben alle mit geweint", erzählt Niesen, bei der direkt die Emotionen wieder hochkommen.

Training endet erfolgreich

Damit auch der nächste Fall so glücklich endet, ist regelmäßiges Training wichtig. Der Trainingstag endet für Carina Niesen und Yuma mit einem Erfolgserlebnis. Schon nach kurzer Zeit hat der Hund Baxter und Jenny Schmitt im Wald aufgespürt. Wichtigstes Lernziel für alle Spürnasen in Ausbildung: Das sichere Verfolgen eines Trails. Das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich.

Gefunden: Suchhund Yuma hat Baxter im Wald aufgespürt. Die Spürnase ist dem Geruch des Hundes gefolgt. Um das zu können, hat Carina Niesen mehrere Jahre mit ihr trainiert. SWR

Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn wir einen Menschen und sein Tier wieder zusammenbringen können.

"Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn wir einen Menschen und sein Tier wieder zusammenbringen können. Wenn man sieht, wie beide sich freuen, ist das ein richtiges Glücksgefühl", so Niesen.

"Da fällt von uns allen eine Last ab, denn wir übernehmen in dem Moment, in dem wir in den Einsatz gehen, eine wirklich große Verantwortung", sagt sie. "Wir übernehmen die Verantwortung für ein Lebewesen und das sollte man nie vergessen."