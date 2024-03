Vor zwei Jahren wurde ein Rentnerpaar in seinem Haus in Mainz-Weisenau von Einbrechern überfallen. Die Täter konnten bislang nicht gefasst werden. Der Fall wird am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" behandelt.

Es ist die Nacht des 19. Juni 2022. In ihrem Haus im Mainzer Stadtteil Weisenau schlafen eine 71-jährige Frau und ihr 81-jähriger Lebensgefährte. Es ist warm im Dachgeschoss, deswegen hat das Paar am Abend zuvor die Balkontür offen gelassen. Geöffnete Balkontür lockt Einbrecher-Trio Das nutzen drei unbekannte Männer. Mit Sturmhauben maskiert, schleichen sie über eine benachbarte Baustelle zum Haus und gelangen durch die geöffnete Balkontür ins Gebäude. Sie wecken die beiden Rentner, bedrohen sie mit Messern und verlangen Geld und Schmuck. Dabei sollen sie auch handgreiflich geworden sein. Ihre Opfer erleiden einen Schock. Einbrecher fliehen mit Geld und Schmuck Schließlich fliehen die Einbrecher mit ihrer Beute - etwa 1.000 Euro und etwas Schmuck. Dabei benutzen sie nicht die Haustür, offenbar wissen sie, dass es dort eine Überwachungskamera gibt. Über die Kellertreppe gelangen sie in den Garten und fliehen über einen Zaun. Polizei hofft auf Hinweise durch "Aktenzeichen XY" Die Suche nach den Tätern ist bis heute erfolglos geblieben. Deswegen hoffen die Mainzer Ermittler auf neue Hinweise, nachdem der Fall am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ausgestrahlt wurde. Täter hinterlässt DNA-Spur - ist er in Mainz unterwegs? Eine wichtige Spur haben die Ermittler bereits. Eine DNA-Spur, die einer der Täter im Haus des Paares zurückgelassen hat. Dieselbe Spur wird später auch bei einer Drogenermittlung in Mainz gesichert. Deswegen geht die Polizei davon aus, dass der Mann höchstwahrscheinlich weiterhin sein Unwesen in Mainz und Umgebung treibt.