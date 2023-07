Aktenzeichen XY: Tödlicher Unfall auf A8 bei Zweibrücken noch ungelöst

per Mail teilen

Ein Auto rast auf der A8 bei Zweibrücken von hinten auf ein Motorrad. Ein Jugendlicher stirbt dabei. Jetzt wird im TV erneut nach dem flüchtigen Fahrer gesucht.

Die Unfallstelle auf der A8 zwischen Zweibrücken und Homburg im Sommer vor fünf Jahren. Polizeiinspektion Zweibrücken

Das Motorrad eines aus dem Raum Kirchheimbolanden stammenden Mannes war bei dem Unfall im Juli 2018 in Flammen aufgegangen. Für den 13-jährigen Jungen, der hinten auf dem Motorrad saß, kam jede Hilfe zu spät.

Auto rast bei Zweibrücken von hinten in Motorrad

Zuvor war kurz nach der Autobahnauffahrt Zweibrücken-Ernstweiler ein Auto von hinten in das Motorrad gekracht - beide befanden sich den Ermittlungen zufolge in dem Moment auf der Überholspur. Das Motorrad des damals 37-jährigen Fahrers prallte in die Mittelleitplanke, schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn und fing Feuer.

Jugendlicher stirbt auf A8 - Fahrer eines weißen Mercedes flüchtet

Der Jugendliche auf dem Soziussitz starb der Polizei zufolge noch vor Ort, sein Stiefvater erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher flüchtete laut Augenzeugen mit einem weißen Mercedes in Richtung Homburg - und ist bis heute nicht gefunden.

Verschiedene Hinweise, die die Ermittler geprüft haben, liefen demnach ins Leere. In der TV-Sendung "Aktenzeichen XY - ungelöst" wird der Fall daher am Mittwoch, 26. Juli, noch einmal detailliert aufgerollt.