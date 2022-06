Vermisste Wanderin in der Wehraschlucht bei Aktenzeichen XY

Seit September 2020 wird Scarlett S. in der Wehraschlucht vermisst. Jetzt sucht die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Letzter Versuch?

Ein Mensch verschwindet spurlos. Ohne erkennbaren Grund. Das ist der Fall der jungen Scarlett S. aus Nordrhein-Westfalen. Sie bricht im September 2020 im Südschwarzwald zu einer Wanderung auf und wird seither spurlos vermisst. Der Fall erregt bundesweit für Aufsehen und Mitgefühl. Wo ist sie? Ein Unfall? Ein Verbrechen? Bis heute bewegt der Fall die Menschen im Ort und darüber hinaus. Nun ein neuer und vielleicht letzter Versuch, die junge Frau zu finden: In der ZDF Sondersendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" wird es am Mittwochabend um 20:15 Uhr auch um Scarlett S. gehen.

Hoch oben über der tief zerklüfteten Wehraschlucht. Ein schmaler Pfad schlängelt sich durch den Wald. Es ist die sechste und letzte Etappe auf dem Schluchtensteig. Von dort oben hat man eine herrliche Aussicht. Doch wer hier wandert, muss auf den Weg achten, um nicht über Wurzeln und Steine zu stolpern.

"Wenn an solchen Stellen eine Person stützt und abruscht, hinter Felsen oder Bäumen liegt, dann ist das für uns vom Weg aus schwer zu sehen. 20 Meter weiter weg vom Weg ist die Vegetation so dicht, dass man nichts mehr sieht. Und das Gelände selbst: Man kann ohne Eigengefährdung nicht abseits vom Weg suchen."

Die Gelände-Verhältnisse in der Wehraschlucht sind auch für Suchtrupps lebensgefährlich. SWR

Auf einem Wanderparkplatz verliert sich die Spur

Daniel Friedrich von der Feuerwehr Todtmoos ist diesen Weg und andere Wege im Tal schon unzählige Male suchend abgelaufen. Das erste Mal im September 2020 als die junge Frau in Todtmoos zu ihrer letzten Etappe aufbrach, aber nie in Wehr ankam. Zwei Tage langen waren damals hunderte Menschen im Einsatz: Feuerwehren, Bergwacht, das DRK mit Hunden und die Polizei mit Hubschraubern. Polizeisprecher Thomas Batzel erzählt: "Seit dem 10. September 2020 wird eine damals 26-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen im Südschwarzwald vermisst. Die Polizei konnte die Spur bis in ein Lebensmittelgeschäft in Todtmoos zurückverfolgen. Durch Zeugenbefragungen und durch das Handy. Danach verlor sich die Spur."

Auf einem Wanderparkplatz verliert sich die Spur der vermissten Scarlett S. SWR

Zeugenhinweise und Suchaktionen blieben erfolglos

300 Zeugenhinweise haben die Ermittler bis heute ausgewertet. Zahlreiche Suchaktionen folgten. Mit Drohnen und speziell ausgebildeten Personen-Suchhunden. Aber auch die verlieren ihre Spur nach der Hälfte der Strecke: an einem Wanderparkplatz. Der Schluchtensteig führt hier über die Landstraße. War es ein Unfall, ein Unglück oder ein Verbrechen? Im Fall Scarlett S. sei völlig ungewiss, was mit ihr geschehen sei, sagen die Ermittler. Scarlett war gut ausgerüstet und hatte Erfahrung. Eine junge Frau aus stabilen Verhältnissen und voller Pläne.

Sämtliche Ermittlungen, Zeugenhinweise und Suchaktionen sind bislang erfolglos geblieben. SWR

Private Initiative sucht vor Ort und über soziale Medien

Ein Fahndungsfoto, freigegeben für die Öffentlichkeit, zeigt eine junge Frau - sportlich, mit langem blonden Haar, die fröhlich in die Kamera lächelt. Es hängt überall an der Wegstrecke. Eine private Initiative hat es dort aufgehängt. In Absprache mit der Familie sucht die Gruppe seit zwei Jahren vor Ort und über soziale Medien nach Zeugen. "Wir wandern alle gern. Teils sind wir selbst Eltern", erzählen sie aus der Gruppe, "und irgendwie hat uns das Schicksal so berührt. Die Familie in dieser Ungewissheit - das ist das Schlimmste was man sich vorstellen kann. Die Gedanken kreisen: Lebt sie noch irgendwo? Wird sie gefangen gehalten? Ist sie abgestürzt? Da wollen wir einfach helfen."

Eine private Initiative gibt nicht auf und sucht vor Ort und über soziale Medien weiter nach Scarlett S. SWR

"Die Ungewissheit geht einfach nicht aus dem Kopf"

Endlich Antworten auf all die Fragen finden, Gewissheit, das wünschen sich alle, die mit diesem Fall zu tun haben: "Man denkt immer wieder daran, wenn man im Wald unterwegs ist. Auch wenn man privat im Wald wandert. Es geht nicht aus dem Hinterkopf. Man denkt immer: Ist sie vielleicht doch irgendwo? Die Suche ist im Kopf einfach nicht abgeschlossen."