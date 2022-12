Nach dem Stand der Ermittlungen arbeitete die getötete Diana Bodi seit November 2020 als Pflegekraft in der Nähe von Stuttgart. Am 7. Dezember 2020 war sie auf einem Überwachungsvideo zu sehen, als sie an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Böblingen in Aidlingen bei Stuttgart war.

Diana Bodi hatte neue Arbeitsstelle in Trier gefunden

Vier Tage später sollte sie eine neue Arbeitsstelle in Trier-Saarburg antreten. Sie fuhr dann um 14:51 Uhr mit dem ICE von Stuttgart nach Mannheim und von dort aus mit der Regionalbahn über Ludwigshafen am Rhein, Neustadt an der Weinstraße bis nach Kaiserslautern. An diesem Freitag hatte der Zug auf der Strecke zwischen Mannheim und Kaiserslautern wegen eines Brandes an einer Eisenbahnbrücke Verspätung. Deshalb fuhr die Bahn erst 100 Minuten später in Mannheim los.

Diana Bodi hatte voll gepackten Koffer in Kaiserslautern dabei

Gegen 18 Uhr kam der Zug in Kaiserslautern an. Die Polizei geht davon aus, dass Diana Bodi am Hauptbahnhof ausstieg und sich seitdem in Kaiserslautern aufhielt. Ihr Gepäck: ein großer dunkler Stoff-Trolley, eine Umhängetasche, eine Einkaufstasche mit mehreren Paar Schuhen sowie Handy und Geldbeutel. All das ist bislang nicht wieder aufgetaucht.

Niederländerin traf auf Bodi in Kaiserslautern

Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY", vom Mai dieses Jahres, hatte sich eine Zeugin aus den Niederlanden gemeldet. Sie gab an, am 11. Dezember 2020 am Hauptbahnhof in Kaiserslautern Diana Bodi begegnet zu sein. Sie habe die Niederländerin nach einem Handy gefragt, weil sie telefonieren wollte. Bislang steht nicht fest, mit wem Diana Bodi telefonierte.

Mit ihrer Kreditkarte an Geldautomaten - war es Bodi?

Mit ihrer Kreditkarte wurde am Samstagmorgen, 12. Dezember 2020, zweimal versucht, Geld an einem Automaten im Hauptbahnhof abzuheben. Bis heute ist nicht geklärt, ob das Diana Bodi selbst oder jemand anderes war. Am Abend dieses Samstages zog ein unbekannter Mann einen Einkaufswagen mit einem weißen Gegenstand durch eine Seitenstraße in Kaiserslautern. Eine Überwachungskamera hatte ihn aufgezeichnet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Gegenstand um die Leiche Bodis handelt.

Am 14. Dezember 2020 fanden Passanten ihre Leiche in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern, eine wenig frequentierte Seitenstraße.