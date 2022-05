Polizei Kaiserslautern hat neue Hinweise nach "Aktenzeichen XY"

Zum zweiten Mal war der Mordfall Diana Bodi in Kaiserslautern Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY". Wieder gab es Hinweise - einer klingt vielversprechend.

Insgesamt sind während und nach der Sendung elf Hinweise zum Mordfall Diana Bodi eingegangen, sagte Bernhard Erfort, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Es könnten aber noch weitere dazu kommen.

Hinweis auf Diana Bodi aus den Niederlanden

Ein Hinweis sei besonders vielversprechend: Es habe sich eine Frau aus den Niederlanden gemeldet, die Diana Bodi am Hauptbahnhof in Kaiserslautern getroffen und auch mit ihr gesprochen habe. Sie habe Bodi auch ihr Handy zum telefonieren geliehen.

Die Polizei werde jetzt Kontakt mit der Zeugin aufnehmen, sagte Erfort. Möglicherweise ergäben sich aus der Aussage neue Ermittlungsansätze. Vielleicht könne die Frau sagen, was sie mit Diana Bodi gesprochen hat und wo diese danach hingegangen sei.

Polizei Kaiserslautern hat bisher noch keine heiße Spur

Die Leiche der Ungarin Diana Bodi war am 14. Dezember 2020 in einer kleinen Seitenstraße in der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden worden. Lange Zeit war ihre Identität ungeklärt. Inzwischen hat die Polizei das Überwachungsvideo einer Kamera in einem Parkhaus veröffentlicht, das zeigen soll, wie ein Mann die Leiche der Frau mit einem Einkaufswagen abtransportiert. Trotz zahlreicher Fahndungsmaßnahmen gibt es bisher noch keine heiße Spur vom Täter.