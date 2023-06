Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:57 Uhr Frankenthal feiert ab morgen das 48. Strohhutfest 👒 Schon Pläne für den Feiertag? Wie wär's mit einem Besuch auf dem Frankenthaler Strohhutfest? Zum 48. Mal lädt die Stadt Frankenthal zum größten Straßenfest der Pfalz. Hier sind ein paar Zahlen zum Fest: Die Stadt rechnet an den vier Festtagen mit über 250.000 Besuchern. Es gibt insgesamt sechs Bühnen und 100 Zelte für das leibliche Wohl der Gäste. Es treten insgesamt 50 Bands auf. Am Sonntag findet der traditionelle Strohhutfest-Lauf statt - auf einer Strecke von 5.496 Metern.

9:46 Uhr Auflösung: Welche Rolle spielen Apotheken 🏥 in eurem Alltag? Ich wollte heute Morgen von euch wissen, welche Rolle Apotheken für euch spielen. Ob ihr zum Beispiel regelmäßig hingeht oder eure Medikamente lieber im Internet bestellt. Und das Ergebnis ist eindeutig: Für fast dreiviertel von euch spielen Apotheken im Alltag eine Rolle und ihr schätzt die persönliche Beratung vor Ort. Ungefähr 18 Prozent von euch kaufen Medikamente aber auch im Internet.

9:32 Uhr Was geschah eigentlich am 7. Juni 📅... ... 1926: Der spanische Baumeister Antoni Gaudí wurde in Barcelona von einer Straßenbahn überfahren. Er starb einige Tage später.

... 1958: Im bayrischen Dießen wurde das erste SOS-Kinderdorf in Deutschland errichtet.

... 1968: Im dänischen Billund wurde das erste Legoland eröffnet.

... 1973: Willy Brandt besuchte Israel - als erster Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland.

... 1989: In Dänemark wurde das weltweit erste Gesetz über eingetragene Partnerschaften für Homosexuelle verabschiedet. Deutschland folgte erst 2001. 2017 wurde es hierzulande vom Recht auf Ehe für alle abgelöst.

9:18 Uhr Gefahr für Hunde 🐕 in RLP durch Staupevirus Hundebesitzer 🐶 aufgepasst! Für Menschen ist es harmlos, für Hunde dafür umso gefährlicher: das Staupevirus. Der Erreger kommt meist bei wildlebenden Fleischfressern vor - wie Füchsen, Waschbären, Madern oder Dachsen. Er breitet sich zunehmend aus und wurde mittlerweile in allen Regionen von Rheinland-Pfalz nachgewiesen – das hat ein landesweites Monitoring des Landesuntersuchungsamtes ergeben. Was ihr als Hundebesitzer beachten solltet, haben meine Social-Kollegen euch hier zusammengefasst:

9:15 Uhr Polizistin in S-Bahn mit Messer bedroht Ein Passagier ohne gültigen Fahrschein hat in einer S-Bahn in der Pfalz eine Polizistin mit einem Messer bedroht. Der 27-Jährige habe in der Nacht zum Mittwoch von Schifferstadt nach Neustadt/Weinstraße im Zug gesessen, teilte die Polizei mit. Nachdem der Mann bei der Fahrkartenkontrolle aufgefallen war, informierte der Zugbegleiter eine Bundespolizistin, die ebenfalls die S-Bahn nutzte. Als die Frau den 27-Jährigen ansprach, habe er sie mit dem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Daraufhin rief die Beamtin Kollegen des Bundespolizeireviers in Neustadt zu Hilfe, die dann bei der Ankunft des Zuges bereits am Gleis warteten. Als der Mann beim Aussteigen in seine Hosentasche griff, überwältigten sie ihn den Angaben zufolge. Bei der Durchsuchung sei ein Springmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge entdeckt worden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,48 Promille ergeben. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. Juni 2023 um 9:30 Uhr.

9:02 Uhr Nach Flut eingebaute Wärmepumpen müssen teils verlegt werden Probleme beim Wiederaufbau im Ahrtal: Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler möchte Wärmepumpen, die nach der Flutkatastrophe an der Vorderseite von Gebäuden montiert wurden, möglichst hinter die Häuser verlegen lassen. Es geht um Gebäude in der Altstadt von Ahrweiler. Vor den historischen Gebäuden beeinträchtigten die Wärmepumpen das Stadtbild, teilte die Stadtverwaltung mit. Dass nach der Flutkatastrophe beim Wiederaufbau auf geltende Vorschriften teilweise nicht geachtet worden sei, sei nachvollziehbar, heißt es weiter. Von der Straße aus seien jetzt alle sichtbaren Wärmepumpen aufgenommen worden, so die Stadt. Jetzt würden betroffene Hauseigentümer über die Verlegung der Wärmepumpen informiert. Nach Angaben der Stadt soll geklärt werden, ob die Geräte hinter die Gebäude verlegt werden können. Wichtig sind laut Stadtverwaltung auch lärmschutztechnische Aspekte. Viele Wärmepumpen seien für die enge Bebauung in der Altstadt von Ahrweiler zu laut. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:49 Uhr Zugprobleme in der Pfalz Die Bahn-Probleme in der Westpfalz weiten sich aus. Wie das Unternehmen mitteilt, fallen bis einschließlich Sonntag auf noch mehr Strecken Züge aus. Betroffen sind schon seit gestern die Regionalbahnen zwischen Kaiserslautern und Bingen. Zusätzlich fallen ab sofort einzelne Regionalbahnen zwischen Kaiserslautern und Pirmasens und zwischen Saarbrücken und Pirmasens aus. Hintergrund ist laut Deutscher Bahn, dass momentan außergewöhnlich viele Fahrzeuge defekt sind. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:39 Uhr Krähen plündern Felder von Mainzer Obstbauern 🍒 Der Obstbauer Sven Schmitt aus Mainz-Finthen ist sauer: Er habe dieses Jahr schon zehn Tonnen Süßkirschen 🍒 eingebüßt, sagt er. Der Grund dafür: Krähen. Aber nicht nur er hat ein Problem damit, auch andere Mainzer Obstbauern beklagen sich. Sie können aber laut Schmitt nichts tun, um ihre Früchte vor den gefräßigen Tieren zu schützen. Denn: Das Problem sei das Vogelschutzgebiet "Dünen- und Sandgebiet Mainz-Ingelheim", erklärt Schmitt. Dort brüten geschützte Vogelarten wie der Wiedehopf und die Heidelerche. Die untere Naturschutzbehörde verbietet deshalb, die Krähen durch akustische Vogelabwehr zu vergrämen. Alle Hintergründe lest ihr hier. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

8:22 Uhr Nach der Flut: Neuanfang für die Liebe ❤️ in der Eifel Am Tag der Flutkatastrophe haben Nadine aus Altenahr und Mark aus der Eifel ihr erstes Date. Damals wissen sie noch nicht, was an den kommenden Tagen, Wochen und Monaten auf sie zukommen wird. SWR Anna-Carina Blessmann Ihre besondere ❤️-Geschichte, lest ihr hier.

8:16 Uhr Streiks im Lebensmittel-Einzelhandel Wer vor dem langen Wochenende heute nochmal schnell einkaufen möchte, sollte in Hermeskeil und Trier acht geben. Dort hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der Kaufland-Filialen zum Streik aufgerufen. Für Kunden könne es teils leere Regale und längere Wartezeiten an den Kassen bedeuten, so die Gewerkschaft. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen. Arbeitgeber und Gewerkschaft konnten sich bisher nicht auf einen neuen Tarifvertrag für Rheinland-Pfalz und Saarland einigen. Die Gewerkschaft fordert 2,50 Euro mehr pro Arbeitsstunde. Aufgepasst auch alle Menschen, die an der Grenze zum Saarland leben: Auch hier wurde für heute zum Streik aufgerufen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

8:02 Uhr Fronleichnam - was ist das? Morgen haben die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz einen Tag frei deswegen. Aber was genau ist das eigentlich, dieses Fronleichnam? Ihr habt keine Ahnung? Dann hier eine kurze Erklärung: Fronleichnam ist ein rein katholisches Fest und nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. Das Fest findet immer zehn Tage nach Pfingsten statt und soll an die Gegenwart von Jesus Christus im geweihten Brot, der sogenannten Hostie, und im Wein erinnern. Das Wort Fronleichnam stammt aus dem Mittelhochdeutschen: "fron" bedeutet "dem Herrn gehörend", "lichnam" meint den lebendigen Leib. Ursprung des Festes ist die Vision einer Nonne, Juliana von Lüttich. Sie lebte im 13. Jahrhundert und sah nachts den Vollmond, dem jedoch zur vollen Rundung ein Stück fehlte. Sie deutete dies als Hinweis, dass der Kirche ein Fest zu besonderen Verehrung der Altarsakramente Brot und Wein fehlt. Im Jahr 1264 legte Papst Urban IV. fest, Fronleichnam am zweiten Donnerstag nach Pfingsten zu feiern. Der Fronleichnam-Gottesdienst wird in vielen Orten begleitet durch eine Prozession. Zur Fronleichnamsprozession werden oft große Blumenteppiche hergerichtet. So sah das Ganze bei mir Zuhause im Hunsrück im vergangenen Jahr aus: SWR

7:44 Uhr Mehrere Supermärkte kündigen Preissenkungen für Milchprodukte 🥛 an Trinkt ihr euren Kaffee gerade mit Milch? Die gibt's jetzt wieder etwas günstiger im Supermarkt. Zumindest haben große Lebensmittelketten wie Kaufland ihre Preise für Milchprodukte weiter gesenkt. Auch Aldi und die Edeka-Gruppe haben Preissenkungen angekündigt. Aber: Das Ganze ist ein zweischneidiges Schwert! Während wir als Verbraucher uns freuen können, dass wir ein bisschen Geld sparen, sind die niedrigen Preise für Molkereiprodukte ein Problem für die Milchbauern. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 7. Juni 2023 um 7 Uhr.

7:19 Uhr Hamburger halten sich für die glücklichsten Großstädter 🙂 Die Menschen in Hamburg sind die glücklichsten. Das ist bei einer bundesweiten Umfrage für den SKL-Glücksatlas unter Menschen in Großstädten herausgekommen. Dahinter liegen Frankfurt am Main und München. Das Ranking von München kann ich auf jeden Fall verstehen, die hohe Platzierung von Frankfurt hat mich dann doch etwas überrascht. Und wir Rheinland-Pfälzer müssen ganz stark sein: Eine RLP-Stadt ist nicht unter den Top 10 Großstädten. Naja, wir haben hier ja auch nicht so viele davon. Über dieses Thema berichtete DASDING am 7. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

7:13 Uhr "Tag der Apotheke" 💊: Welche Rolle spielen Apotheken in eurem Alltag? Heute ist "Tag der Apotheke". An vielen Orten in Rheinland-Pfalz und Deutschland machen Apothekerinnen und Apotheker auf ihre tägliche Arbeit aufmerksam - und auf die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben: Konkurrenz im Internet und Lieferengpässe bei Medikamenten zum Beispiel. Wie sieht es bei euch aus - welche Rolle spielen Apotheken bei euch im Alltag? Die Abstimmung ist bereits beendet. Welche Rolle spielt die Apotheke in eurem Alltag? So gut wie gar keine, ich erledige das alles online. 3,8%

Um Rezepte einzulösen gehe ich hin, sonst kaufe ich viel Apothekenpflichtiges im Internet. 18,0%

Rezepte einlösen, Pflaster kaufen, Sonnenschutz und Hautpflege besorgen - in der Apotheke kriege ich all das. 6,8%

Ich schätze Apotheken nicht nur wegen des Rezepte-Einlösens und der Waren, sondern auch wegen der Beratung. 71,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:00 Uhr Air Base Ramstein nimmt an NATO-Großübung teil Wer in den nächsten Tagen dröhnende Militärmaschinen über sich hört, nicht erschrecken! Das hat alles seine Richtigkeit. Unter dem Titel "Defender 23" führt die NATO in diesen Wochen in verschiedenen Bündnisstaaten Militärübungen durch. Auch die Air Base Ramstein im Westen der Pfalz ist in die nationsübergreifende Aktion eingebunden. Unter dem Namen "Saber Guardian 23 HOSPEX" proben hier die US-Luftwaffe, US-Armee und Militär-Angehörige aus Polen und Rumänien zusammen eine Rettungsmission von "verwundeten Soldaten". Wie die Übung gestern lief, könnt ihr euch hier anschauen: Video herunterladen (25,8 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR1 am 6. Juni 2023 um 20 Uhr.

6:47 Uhr So sieht's aus auf den Straßen in RLP 🚗 Wer über das lange Wochenende einen Kurztrip geplant hat, der muss sich auf lange Staus einstellen. Besonders eng könnte es heute zwischen 14 und 18 Uhr werden, warnt der ADAC. Dann treffen nämlich Berufspendler auf Kurzurlauber. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit! Wie es aktuell auf den Straßen in Rheinland-Pfalz ausschaut, könnt ihr hier nachsehen: SWR Verkehrsmeldungen

6:44 Uhr Wolf 🐺 bei Kaiserslautern gesichtet Dieses Video hat in der Pfalz für ganz schön Furore gesorgt: An die Weidetierhalter in Kaiserslautern / Mehlingen / Baalborn und an die Gassigänger. Bitte passt auf Euch und Eure Tiere auf und verbessert den Schutz BEVOR etwas geschieht. Junger Wolf gestern in Baalborn gesichtet. P.s. Dies soll eine reine Information für die Weidetierhalter sein. Pro / Contra Diskussionen werde ich löschen. #Mehlingen #baalborn #kaiserslauternPosted by IL Shanti on Friday, May 26, 2023 Zu sehen: Mutmaßlich ein Wolf! Jetzt steht fest: Es war wirklich ein Wolf. Das haben Experten des Koordinationszentrums für Luchs und Wolf (KLUWO) bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt bestätigt. Das Video sei "ein eindeutiger Nachweis". Alter und Geschlecht des Wolfes sind unbekannt - ebenso wie der Aufenthaltsort des Tieres. Gesichtet wurde der Wolf in der vergangenen Woche in Mehlingen und Baalborn in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Der Wolf von Mehlingen und Baalborn ist nicht der erste, der in der Westpfalz gesichtet wurde. Im Pfälzerwald wurde bereits mehrfach das Auftauchen von Wölfen dokumentiert. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 7. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:25 Uhr Wiesbaden schafft Aufstieg - Nächstes Jahr wieder gegen Lautern ⚽ Na, wer von euch hat gestern das Relegationsspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden geschaut? Ich bin ja eigentlich kein großer Fußballfan, wenn es dann aber um alles oder nichts geht, kann ich mich schon mal für das Spiel begeistern. Vor allem, nachdem das Hinspiel in Wiesbaden am Freitag wegen der Ausschreitungen der Arminia-Fans für so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Nächstes Jahr steht auf jeden Fall wieder die Partie Lautern gegen Wehen Wiesbaden auf dem Spielplan. Die Wiesbadener haben es den Roten Teufel nämlich nachgemacht und den Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga geschafft. Glückwunsch rüber auf die andere Rheinseite! Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 7. Juni 2023 um 6 Uhr.

6:19 Uhr Wichtiges aus Deutschland und der Welt Seit Anfang des Jahres sind schon 1.074 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer gestorben. In Berlin übergibt die Seenotrettungsorganisation "SOS Humanity" eine Petition an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die Petition trägt den Namen "SOS auf dem Mittelmeer" und fordert eine europäisch koordinierte Seenotrettung. Die Deutsche Bahn hat nicht nur reparaturanfällige Züge, sondern auch sanierungsbedürftige und vielerorts auch zu wenig Gleise. Der Ausbau des Schienennetzes ist ein zentrales Vorhaben zur Ertüchtigung des Bahnverkehrs. Die Bundesregierung berät heute über Änderungen im Bundesschienenwegeausbaugesetz. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will laut Handelsblatt bis 2027 für die Infrastruktur der Bahn 7,5 Milliarden Euro bereitstellen. Seit heute gelten bei der Bahn neue Fahrgastrechte. Wenn zum Beispiel "extreme Witterungsbedingungen" zu Verspätungen oder Ausfällen führen, gibt es kein Geld mehr zu zurück. Fahrgäste haben auch weniger Zeit, Entschädigung zu beantragen.

6:13 Uhr Änderung der Fahrgastrechte 🚂 Der Zug hat ordentlich Verspätung oder kommt vielleicht gar nicht? Was dann eure Rechte als Bahnkunde sind, darum geht es in einer heute in Kraft getretenen EU-Verordnung. Im April 2021 hat das Europäische Parlament Änderungen der Fahrgastrechte in der EU beschlossen. Ab heute gilt die entsprechende Verordnung für den Fern- und Nahverkehr in allen EU-Mitgliedsstaaten. Verbraucherschützer kritisieren das Ganze. Warum genau und was sich eigentlich für euch ändert, haben wir euch hier zusammengestellt: Neue EU-Verordnung Ab heute bekommen Bahn-Kunden seltener Entschädigung Neuigkeiten aus Brüssel für Bahn-Kunden - eine neue EU-Verordnung tritt in Kraft. Was sich jetzt ändert, haben wir hier zusammengestellt. 20:15 Uhr Marktcheck SWR Fernsehen Über dieses Thema berichtete SWR3 am 7. Juni 2023 um 6 Uhr.

6:02 Uhr Das Wetter für RLP 🌤️ Juhu, es bleibt weiter schön sommerlich warm! Am Mittwoch wird es größtenteils freundlich bei Spitzentemperaturen von 21 bis 28 Grad - wobei es im Westerwald, in der Eifel und im Hunsrück auch einzelne Schauer geben kann. Am Feiertag morgen kommen dem Sommerwetter dann vereinzelt ein paar Schauer und Gewitter in die Quere, aber ab Freitag nimmt der Sommer dann wieder so richtig Fahrt auf. Am Wochenende könnte sogar erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden. Also kramt schon mal eure Badesachen aus! Video herunterladen (29,2 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Rechnen, Lesen und Schreiben - das wird in der Schule gelernt. Immer mehr Grundschüler in Rheinland-Pfalz sind jedoch nicht besonders stark in diesen Basiskompetenzen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will deswegen heute ein Maßnahmenpaket vorstellen, um die Schulen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Innenminister Michael Ebling (SPD) will den Wiederaufbau im Ahrtal voranbringen. Dazu benötigen die Verwaltungen der Kommunen dort mehr Personal. Eine Kampagne zur Personalgewinnung soll Abhilfe schaffen. Heute wird sie präsentiert. Heute ist Tag der Apotheke und die älteste Apotheke Deutschlands befindet sich in Rheinland-Pfalz. Es ist die Löwen-Apotheke in Trier. Die Inhaberin hat uns von den Problemen in der Branche berichtet.