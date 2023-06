Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:48 Uhr Frankenthaler Eltern wollen mehr Zugewanderte in der Kinderbetreuung Der Stadtelternausschuss in Frankenthal hat eine Initiative gestartet, um den Personalmangel in den Kitas der Stadt zu beheben. Dabei sollen qualifizierte Zuwanderinnen für die Arbeit in einer Kita oder einem Schulhort schneller qualifiziert werden. Die Initiative betreut nach eigenen Angaben derzeit 15 Frauen, die aus dem Ausland kommen und nun in Frankenthal wohnen. Die Frauen aus Italien, der Türkei oder der Ukraine wurden unter anderem zu Erzieherinnen oder Sozialarbeiterinnen ausgebildet. Jetzt arbeiten sie aber nicht in ihren Berufen, weil die Anerkennung ihrer Ausbildungen in Deutschland lange dauert oder ihnen Sprachkenntnisse fehlen. Der Stadtelternausschuss wirbt in Frankenthal dafür, beispielsweise den Zugang zu Sprachkursen zu erleichtern oder den Frauen zu erlauben, auch mit geringeren Sprachkenntnissen in ihrem Beruf zu arbeiten. Ihre Ideen stellen die Initiatorinnen heute in einem Gespräch dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium vor. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 5.6.2023 um 9:30 Uhr.

9:29 Uhr Lange Baustelle auf der B420 bei Sulzheim Wer auf der B420 unterwegs ist, braucht in den kommenden Wochen Geduld: Bis Ende August wird die Fahrbahn bei Sulzheim im Kreis Alzey-Worms saniert. Die Fahrbahn wird nur halbseitig befahrbar sein, eine Ampel wird den Verkehr an einer Baustelle regeln. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 5.6.2023 um 9:25 Uhr.

9:10 Uhr Streik beim Kekshersteller Okay, alle möglichen Wortspiele mit Streik, Nerven und Keksen sparen wir uns an dieser Stelle. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat heute die Beschäftigen des Gebäckherstellers Griesson de Beukelaer in Polch zu einem Warnstreik aufgerufen. Nach ihren Angaben haben bislang rund 150 Mitarbeitende die Arbeit vorübergehend niedergelegt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten zwischen 400 und 500 Euro mehr Lohn pro Monat. Griesson de Beukelaer hat laut NGG mehr als 1.000 Beschäftigte in Polch. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 5.6.2023 um 8:30 Uhr.

8:59 Uhr Verletzte nach Unfall im Tunnel Roxheim Da hatten Feuerwehr und Rettungskräfte der Verbandsgemeinde Rüdesheim am Sonntag eine Menge zu tun: Wenige Stunden nach dem schweren Unfall auf einer Landstraße bei Hargesheim mussten sie erneut ausrücken. Im Tunnel der L236 zwischen Roxheim und Hargesheim kam ein Autofahrer am späten Abend von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Auflieger eines Tanklastzugs. Der Wagen schleuderte anschließend in ein weiteres Fahrzeug. Drei Menschen wurden verletzt. Der Tanklastzug hielt stand, von den 34.000 Litern Diesel und Benzin ist nichts ausgelaufen. ***Einsatzmeldung*** Drei Verletzte bei Unfall im Tunnel Roxheim 🛠 2.03 Verkehrsunfall 🗓 04.06.2023 ⌚️ 22:18 Uhr 📍 L...Posted by Freiw. Feuerwehr VG Rüdesheim on Sunday, June 4, 2023

8:40 Uhr Rheinhessen: Brennendes Auto nach Unfall Auf einer Landstraße bei Hargesheim im Kreis Bad Kreuznach sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eines der beiden Fahrzeuge durch den heftigen Zusammenprall in ein Feld geschleudert und fing Feuer. Der Fahrer konnte sich selbstständig retten. Beide Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Durch auslaufendes Benzin fingen auch die Böschung und Teiles des Feldes Feuer. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Die Landstraße bei Hargesheim war für rund zwei Stunden gesperrt. ***Einsatzmeldung*** Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall - Fahrzeug brennt nach Crash vollständig aus 🔥 B2.03...Posted by Freiw. Feuerwehr VG Rüdesheim on Sunday, June 4, 2023 Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 5.6.2023 um 8:25 Uhr.

8:37 Uhr Ein Quiz für alle Zeitreisenden Mein kleiner Tischkalender hier neben mir behauptet: Heute ist der 156. Tag des Jahres, noch 209 Tage bis 2024. So, das war der Bildungsauftrag. Jetzt folgt die Zerstreuung: Am 5. Juni begann vor ziemlich langer Zeit auch der Maya-Kalender. Aber in welchem Jahr? Die Antwort gibt's im Quiz! In welchem Jahr beginnt laut Berechnungen der Kalender der Maya? 3672 v. Chr. 5906 v. Chr. 8498 v. Chr. irrelevant: 3672 v. Chr.

irrelevant: 5906 v. Chr.

richtige Antwort: 8498 v. Chr. Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwort lautet: 8498 v. Chr. In der Zählweise der Maya wäre der Beginn ihres Kalenders übrigens der "13.0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumku". Dieses Datum wurde von den Maya als Tag der Schöpfung der Welt angesehen, so wie sie sich ihnen damals gezeigt hat. Besonders große Aufmerksamkeit erlangte der Maya-Kalender im Jahr 2012. Esoteriker wollten für den 21. oder 23. Dezember des Jahres einen sogenannten Weltuntergangstag erkannt haben. Experten stuften diese Deutung jedoch als völlig unzutreffend ein. Und naja - da wir noch da sind, haben die Anhänger der Weltuntergangstheorie offenbar nicht Recht gehabt.

8:26 Uhr Polizei sucht seit Freitag nach 16-Jähriger Die Polizei in Weilerbach sucht seit dem Wochenende nach einer 16-jährigen Schülerin. Die Jugendliche hatte am Freitag ihr Elternhaus verlassen, um zur Schule zu gehen. Seitdem ist sie nicht mehr gesehen worden. Die Polizei hat unter anderem mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach ihr gesucht - bislang ohne Erfolg. Möglicherweise befinde sich die junge Frau in einer hilflosen Lage. Die 16-Jährige ist etwa 1,50 Meter groß, dünn, hat kurze Haare und sieht asiatisch aus. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Einen Link zu einem Bild, das die Polizei bereitstellt, gibt es hier. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Kaiserslautern am 5.6.2023 um 6:25 Uhr.

8:08 Uhr Schöne Nachrichten vom Rock-am-Ring-Wochenende Aus Sicht der Polizei und der Rettungskräfte verlief Rock am Ring ohne große Zwischenfälle. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) musste vor allem wegen Kreislaufzusammenbrüchen und Sonnenbränden aktiv werden. Bis Sonntagabend gab es rund 3.000 Einsätze an den DRK-Versorgungstellen. Zudem wurden 380 Einsätze im Rettungsdienst gezählt. In all den Jahren sei es der unterste Wert an Versorgungen, sagte Achim Link, der Leiter des DRK am Nürburgring: "Wir haben dieses Jahr ein sehr, sehr besonnenes Publikum." Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 5.6.2023 um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr Lingenfeld: Brand in Einfamilienhaus In Lingenfeld (Kreis Germersheim) hat es am gestrigen Abend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Laut Polizei wurde niemand verletzt, doch der Sachschaden belaufe sich auf rund 100.000 Euro. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 5.6.2023 um 7:30 Uhr.

7:49 Uhr Rheinhessen: Mehr Geld für Kiebitz-Schutz Der Kiebitz gilt seit Jahren als bedrohte Tierart. Der Vogel brütet am Boden, doch die Flächen dafür schwinden immer mehr. In Rheinhessen soll er daher nun mit mehr als 270.000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz geschützt werden. Mit dem Geld werden Zäune um Wiesen mit Brutflächen gezogen, andernorts werden die Nester mit Körben geschützt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 17.4.2023 um 17:25 Uhr.

7:32 Uhr Rot-Weiß Koblenz gewinnt Rheinland-Pokal - und tritt im DFB-Pokal an Der Absteiger aus der Fußball-Regionalliga - Rot-Weiß Koblenz - hat am Wochenende den Rheinland-Pokal gewonnen. Und zwar mit 1:0 gegen den TuS Immendorf, der drei Klassen tiefer spielt. Stimmungssieger waren aber die Fans des fußballverrückten Stadtteil-Vereins TuS Immendorf. Mehr als 400 hatten sich vor Spielbeginn am Koblenzer Hauptbahnhof getroffen und zogen friedlich singend und fahnenschwenkend ins Stadion Oberwerth. Beide Teams hatten nach Spielende Grund zum Feiern: Die Rot-Weißen bekommen eine Siegprämie von rund 150.000 Euro und haben weitere 200.000 Euro TV-Gelder sicher, weil sie durch diesen Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals stehen. Der TuS Immendorf freute sich überhaupt das Finale erreicht zu haben und er ist zum Saisonende in die Rheinlandliga aufgestiegen. Auch der TSV Schott Mainz steht in der 1. Runde des DFB-Pokals. Die Mainzer haben nach dem Aufstieg in die Regionalliga die Titelverteidigung im Landespokal perfekt gemacht. Gegen Wormatia Worms setzten sie sich mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 5.6.2023 um 7:30 Uhr.

7:24 Uhr Wie Deidesheim seine Feste nachhaltig feiert Weinfeste gehören zu Rheinland-Pfalz. Allein entlang der Weinstraße gibt es rund 600. Klimaverträglichkeit und Nachhaltigkeit spielen für die Veranstalter dieser Feste mit oftmals mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern eine immer größere Rolle. Die 3.800-Einwohner-Stadt Deidesheim in der Pfalz feiert sein Weinfest seit Jahren nachhaltig: mit LED-Beleuchtung, Mehrwegverpackungen und einem Verkehrskonzept mit Sonderzügen.

6:42 Uhr Gefährlicher "Spaß": Jugendliche zündeln im Wald Jugendliche haben am Sonntagnachmittag in Riol im Moseltal in einem Waldstück gezündelt. Die Feuerwehr rückte an und löschte mehrere Glutnester, um einen größeren Waldbrand zu verhindern. Im Wald achtlos mit Feuer zu hantieren ist generell eine schlechte Idee (und verboten) - angesichts der Trockenheit ist das ein noch viel schlechterer Einfall. Fachleute schätzen die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz derzeit noch als mäßig ein, in der Südpfalz ist sie aber bereits hoch.

6:28 Uhr Aus der Nacht: Scheunenbrand in Naunheim Gegen drei Uhr heute Nacht hat in Naunheim (Kreis Mayen-Koblenz) eine Scheune gebrannt. Mehrere Feuerwehren umliegender Ortschaften waren bis zum Morgen im Einsatz, um zu verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser übergreifen. Zur Brandursache und der Höhe des Schadens konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

6:15 Uhr Wir schauen auf Deutschland und die Welt Droht erneut Streik bei der Bahn? Die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) legt heute ihre Tarifforderung vor. Es wird erwartet, dass die Eisenbahnergewerkschaft EVG folgen wird. Ob es eine unkomplizierte Einigung mit der Deutschen Bahn geben wird, ist ungewiss. Warnstreiks könnten folgen.

Die Gewerkschaft der Lokführer (GdL) legt heute ihre Tarifforderung vor. Es wird erwartet, dass die Eisenbahnergewerkschaft EVG folgen wird. Ob es eine unkomplizierte Einigung mit der Deutschen Bahn geben wird, ist ungewiss. Warnstreiks könnten folgen. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute die Deutsche Marine in Rostock. Im Anschluss an Gespräche mit dem Marinekommando vor Ort soll Scholz auf die Fregatte "Mecklenburg Vorpommern" fliegen, wo er Einblicke in die Zusammenarbeit mit den NATO-Partnern im Ostseeraum erhalten soll.

besucht heute die in Rostock. Im Anschluss an Gespräche mit dem Marinekommando vor Ort soll Scholz auf die Fregatte "Mecklenburg Vorpommern" fliegen, wo er Einblicke in die Zusammenarbeit mit den NATO-Partnern im Ostseeraum erhalten soll. Heute Abend richten sich viele Augen und Ohren in Richtung Cupertino, Kalifornien. Dort hat Apple-CEO Tim Cook zur Apple-Entwicklerkonferenz WWDC eingeladen. In der Gerüchteküche brodelt es bereits: Experten erwarten, dass der Konzern-Chef ein neuartiges Produkt vorstellen wird.

Hier kommt ein kurzes aktuelles Verkehrsupdate mit den wichtigsten Meldungen aus Rheinland-Pfalz. Sicher ist: Rund um den Nürburgring wird es heute nochmals voll, wenn die Besucherinnen und Besucher von Rock am Ring nach Hause fahren.

Die neue Woche startet mit reichlich Sonnenschein - dazu wird es mit 27 bis 29 Grad wieder sehr warm. Auch sonst soll es in der kommenden Woche sonnig bleiben, nur am Mittwoch und Donnerstag könnte es im Norden ein paar Schauer geben. Die Natur könnt's brauchen, ich fänd's für ein bisschen Abwechslung im Wetter auch nicht verkehrt.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Mit dem Auftritt von Bring Me The Horizon endete heute Nacht die diesjährige Ausgabe von Rock am Ring. Wenn die Zeltplätze rund um den Nürburgring im Laufe des Tages allmählich leerer werden, beginnen die Aufräumarbeiten. Unmengen von Müll werden wohl auch in diesem Jahr wieder weggeschafft werden müssen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt am Vormittag den aktuellen Verfassungsschutzbericht des Landes vor. Darin geht es unter anderem um aktuelle Bedrohung, denen Rheinland-Pfalz ausgesetzt ist. Das Innenministerium nennt als Beispiel Allianzen von Extremisten, die die Demokratie angreifen wollen. Am Landgericht Koblenz wird der Prozess gegen drei Männer fortgesetzt, die die verbotene islamistische Vereinigung "Kalifatstaat" unterstützt haben sollen. Im Zentrum stand dabei wohl eine Moschee und der zugehörige Verein in Bad Kreuznach. Laut Anklage wurde dort die "Kalifatstaat"-Ideologie gelebt und durch Predigten und Verkauf von Propagandamaterial weiter verbreitet.