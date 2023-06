Alles Wichtige zum Strohhutfest in Frankenthal

Zum 48. Mal lädt die Stadt Frankenthal zum größten Straßenfest der Pfalz - dem Frankenthaler Strohhutfest. Die Stadt erwartet an vier Festtagen über 250.000 Besucher.

Eigentlich würde die Stadt Frankenthal dieses Jahr ein "Jubiläums-Strohhutfest" feiern: nämlich ihr 50.! Aber durch Corona ist das größte Straßenfest der Pfalz zweimal ausgefallen und so begeht die Stadt das legendäre Fest nun erst zum 48. Mal.

Vier Tage Programm auf sechs Bühnen erwartet die Besucherinnen und Besucher ab Donnerstag. 100 Zelte sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

Das Strohhutfest beginnt mit der neuen Miss Strohhut

Zum Strohhutfest gehört nicht nur der legendäre Strohhut, der natürlich an mehreren Ständen zu erwerben sein wird, sondern auch die "Miss Strohhut": Sie wird am Fronleichnamstag um 14 Uhr von Oberbürgermeister Martin Hebich offiziell vorgestellt: Dies ist dann der Startschuss für vier "Feier-Tage" in Frankenthal.

Obligatorische Kopfbedeckung für das Straßenfest in Frankenthal: der Strohhut Pressestelle-FT (Sebastian Weindel)

50 Bands an vier Tagen

Klassiker auf dem Strohhutfest sind auch die Bands "Grabowsky" und "High Voltage", die in diesem Jahr zum letzten Mal dort auftreten werden. "Grabowsky", auch als Frankenthaler "Schorle-Rocker" bekannt, waren dann 20 Jahre mit dabei. Sie spielen am Freitag Abend um 19:30 Uhr. Die ACDC Coverband "High Voltage" spielt zum Abschluss des Strohhutfestes am Sonntagabend. Insgesamt treten an den vier Tagen 50 Bands auf.

Eine der Hauptbühnen auf dem Strohhutfest Pressestelle Frankenthal (Torsten Zimmermann)

Kinder feiern eigenes Strohhutfest

Die Kinder feiern in Frankenthal traditionell das Kinderstrohhutfest in der Schlossergasse in Frankenthal - mit eigenem Bühnenprogramm und vielen Bastel- und Mitmachaktionen sowie einer Hüpfburg. Gestaltet wird das Kinderstrohhutfest von den Frankenthaler Vereinen.

Für die Kleinen gibt es beim Kinderstrohhutfest ein extra Bühnenprogramm und viele Mitmach-Aktionen Pressestelle Frankenthal (Torsten Zimmermann)

Strohhutfest für Sportliche: Der Lauf am Sonntag

Und wer nach vier "Feier-Tagen" immer noch Kraft hat, kann beim traditionellen Strohhutfest-Lauf mitmachen. Die Strecke ist 5.496 Meter lang und führt um das Festgelände herum. Für Schüler und ganz kleine Kinder sind kürzere Strecken eingeplant.

Polizei setzt Videoüberwachung ein

Man wolle ein möglichst sicheres Fest gewährleisten, lässt die Polizei im Vorfeld wissen: Deswegen werde in diesem Jahr auch Videoüberwachung eingesetzt. Das betrifft Teile der Kanalstraße sowie die Carl-Theodor-Straße, die Willy-Brandt-Anlage, die Wormser Straße und den Rathausplatz. Die Bereiche sollen aber entsprechend gekennzeichnet werden. Außerdem kommen laut Polizei Bodycams auf der Festmeile zum Einsatz.

Besucher sollten mit Öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen

Aufgrund des zu erwartenden Besucherandrangs empfiehlt die Stadt die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es stehen für Autofahrer aber teils auch kostenlose Parkplätze außerhalb des Festgeländes zur Verfügung.

Der Ordnungsdienst und die örtliche Polizei haben Jugendschutzkontrollen im Umfeld des Festes angekündigt. So soll vor allem verhindert werden, dass Jugendliche verbotenerweise Alkohol aufs Festgelände mitbringen.