per Mail teilen

Nach drei Jahren kehrt der SVWW in die 2. Liga zurück. Wiesbaden feiert das am Nachmittag mit einem Empfang der Mannschaft im Rathaus.

"Jetzt werden wir erstmal feiern", sagte SVWW-Mittelstürmer Benedict Hollerbach im ARD-Interview direkt nach dem Spiel. Und tatsächlich durchlaufen die Aufstiegs-Spieler gerade einen richtigen Party-Marathon.

Schon heute Nacht waren sie aus Bielefeld zurückgekommen und hatten mit einigen Fans in einem Lokal schon mal vorgefeiert - so berichtet es die Wiesbadener Polizei. Zuvor hatten Fans der Mannschaft bereits ausgelassen aber friedlich in der Stadt gefeiert.

Spieler präsentieren sich auf Wiesbadener Rathausbalkon

Am heutigen Mittwoch stehen nun die offiziellen Empfänge auf dem Programm. Los geht es am frühen Nachmittag in Wehen. In dem Taunussteiner Ortsteil ist um 14:30 Uhr ein Empfang der Mannschaft auf dem Marktplatz geplant.

Danach geht es runter nach Wiesbaden. Dort werden Spieler, Trainer und andere Vereinsobere um 17 Uhr im Rathaus erwartet. Im Rahmen des Empfangs präsentieren sich die Spieler den Fans auch auf dem Rathausbalkon.

"Wir haben am letzten Spieltag der Saison mitgefiebert und mitgelitten. Am Ende der Relegation konnten wir dann auch endlich mitfeiern."

Der Wiesbadener Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende sagte, er freue sich sehr, dass der Aufstieg in der Relegation gegen Arminia Bielefeld geklappt habe: "Wir haben am letzten Spieltag der Saison mitgefiebert und mitgelitten. Am Ende der Relegation konnten wir dann auch endlich mitfeiern."

Gratulation von Wiesbadener Oberbürgermeister Mende

Er gratulierte im Namen der Landeshauptstadt Wiesbaden zu diesem großen sportlichen Erfolg". Neben den Spielern gratulierte Mende auch Trainern, Managern, Sponsoren, Fans und allen weiteren Personen der SVWW-Familie, die den Aufstieg mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement ermöglicht haben.

SVWW steht vor vierter Zweitliga-Saison

Mit dem 1:2-Auswärtssieg in Bielefeld am Dienstagabend im Relegations-Rückspiel hatten die Wehen-Wiesbadener einen Schlusspunkt unter eine grandiose Saison gesetzt. Zuvor hatten sie die Arminia im Hinspiel in Wiesbaden bereits mit einem klaren 4:0 besiegt.

Damit steht der SVWW vor seiner insgesamt vierten Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga. 2007 stieg der SVWW erstmals auf und schaffte den Klassenerhalt für eine weitere Saison. Letztmals spielten die Hessen 2019/20 in dieser Liga, im zweiten Jahr unter Trainer Markus Kauczinski gelang nun der erneut der Wiederaufstieg.