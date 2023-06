Air Base Ramstein nimmt an NATO-Großübung teil

per Mail teilen

Unter dem Titel "Defender 23" führt die NATO in diesen Wochen Militärübungen durch. Auf der Air Base in Ramstein (Pfalz) proben Streitkräfte die Rettung von Verwundeten.

Das Dröhnen ist schon von weitem zu hören. Dann setzt die schwere Militärmaschine auf dem Boden der Air Base Ramstein auf. Kaum dass sich die Heckklappe des Flugzeugs geöffnet hat, fahren zwei Armee-Rettungwagen heran – und nehmen die verwundeten "Patienten" auf, die auf Tragen aus dem Militärflugzeug transportiert werden.

NATO-Übungen unter dem Namen "Defender 23"

NATO-Übungen wie diese finden in diesen Wochen in zahlreichen Bündnisstaaten statt – unter dem Namen "Defender 23". Das Verteidigungsbündnis führt immer wieder multinationale Trainings wie diese durch, doch die Übungen in diesem Jahr fallen deutlich umfangreicher aus.

An "Defender 23" nehmen mehr als 7.800 US-amerikanische und 15.000 multinationale Soldatinnen und Soldaten aus 26 verbündeten Staaten und Partnerstaaten teil. Geplant war die aufwändige Übung schon Jahre vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs.

Die im Übungsszenario "verwundeten Patienten" werden aus der Militärmaschine getragen. SWR

Militär-Flugzeug flog von Rumänien nach Ramstein

Auch die Air Base Ramstein im Westen der Pfalz ist in die nationsübergreifende Aktion eingebunden. Unter dem Namen "Saber Guardian 23 HOSPEX" proben hier die US-Luftwaffe, US-Armee und Militär-Angehörige aus Polen und Rumänien zusammen eine Rettungsmission von "verwundeten Soldaten". Und diese Übung soll so realistisch wie nur möglich erfolgen.

Begonnen hat die Rettungsflug der zwanzig "Verwundeten" – teilweise gespielt von Armeeangehörigen, teilweise simuliert durch medizinische Puppen – bereits in Rumänien. Dort wurden die zu rettenden Soldaten, wie es das Übungsszenario vorsah, aus einem imaginären Krisengebiet über eine provisorische Brücke gerettet, erstversorgt und dann abhängig von ihren Verletzungen auf verschiedene Militär-Hubschrauber und Flugzeuge verteilt.

Während der Landung warten zahlreiche Armee-Angehörige und Journalisten auf die multinationale Übungs-Crew. SWR

Ein Teil der Übungs-Verletzten soll nun im Militärkrankenhaus Landstuhl in der Pfalz versorgt werden. Und so hieven die Angehörigen der Luftwaffe die Tragen mit den medizinischen Puppen in die Höhe und laufen die Flugzeugrampe hinab auf die Rettungswagen zu.

Eine Puppe auf einer Trage wird in den Krankenwagen transportiert. SWR

US-Militärs mit Übung zufrieden

Mit dem Verlauf der aufwändigen Übung zeigen sich die Führungskräfte der US-Armee und -Luftwaffe sehr zufrieden. Einer von ihnen, Brigade-General im medizinischen Bereich der US-Armee, Clinton Murray, hat während der Übung sogar einen Verwundeten gemimt. Der General ist sich sicher: "Wäre ich wirklich verwundet gewesen, hätten mich unsere Leute definitiv gerettet."