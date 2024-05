Nach dem Feiertag ist vor dem Feiertag. Das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Das macht Lust auf Unternehmungen im Freien - wir haben ein paar Vorschläge für Rheinland-Pfalz.

Durchgehende Sonnengarantie gibt es für das verlängerte Wochenende zwar nicht. Doch vor allem Samstag und Sonntag werden wohl angenehmes Ausflugswetter parat haben.

Wie ihr das Wetter auskosten könnt? Hier ein paar Tipps für Rheinland-Pfalz:





Spaß für die ganze Familie - die Freizeitparks

Action und Adrenalin findet man in einem der sechs großen Freizeitparks im Land. Neben Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften bieten viele Parks auch Wildtier-Gehege und Streichelzoos an. Das ist gerade für Familien mit kleinen Kindern interessant. Hier finden Sie eine Übersicht:

Immer noch eine der absoluten Attraktionen im Norden von Rheinland-Pfalz ist die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück. Wer schwindelfrei ist, kann über die ungewöhnliche Brücke von Mörsdorf auf die andere Seite nach Sosdorf und wieder zurück laufen. Wer sich nicht über die Brücke traut, kann über verschiedene Rundwege wandern - etwa die rund 6 km lange Geierlay-Schleife.

In Andernach schießt seit dem 24. März wieder der größte Kaltwasser-Geysir der Welt in die Höhe, ein Spektakel, dass sich jedes Jahr tausende Menschen auf dem Namedyer Werth ansehen. Startpunkt ist immer das Geysir-Museum am Rheinufer.

Der Geysir Andernach ist mit seiner etwa 50 bis 60 Meter hohen Fontäne der höchste Kaltwassergeysir der Erde. Ursache dafür ist Kohlensäure aus Magmakammern in der Tiefe des vulkanischen Gesteins in der Eifel. SWR

Wandern bis die Socken qualmen

Wer Lust auf einem längeren Fußmarsch hat, der findet in Rheinland-Pfalz ein riesiges Angebot an prämierten Wanderwegen und sogenannten Traumschleifen. Viele davon führen durch ausgedehnte Wälder.

Zu den großen Prädikats-Wanderwegen gehören der Rheinsteig, der Moselsteig, der Saar-Hunsrück-Steig, der Eifelsteig und - nicht zu vergessen - der Ahrsteig. Und knapp drei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe befindet sich auch der Tourismus im Ahrtal wieder im Aufwind.

Auch im Pfälzerwald finden sich zahlreiche gut ausgeschilderte Wanderwege. Auf der Homepage "Wandern mit Kids in der Pfalz" finden Sie attraktive Ziele, die Sie mit ihren Kindern erkunden können - etwa eine Bärenhöhle bei Rodalben (Südwestpfalz) oder den Wild- und Wanderpark in Silz (Südliche Weinstraße).

Wie wäre es mit einem Sprung ins kalte Wasser - auch wenn es keine hochsommerlichen Temperaturen gibt? Die Freibadsaison hat in Rheinland-Pfalz vielerorts schon begonnen. Hier ist ein Überblick über die Freibäder in den einzelnen Regionen und ihre Starttermine:

Das schöne Wetter eignet sich auch für eine Radtour. Aber weil auf diese Idee oft viele kommen, haben wir hier mal ein paar Tipps, wo man abseits der Menge in die Pedale treten kann.

Wer sich nicht sportlich betätigen möchte, für den sind am langen Wochenende auch einige kulturelle Veranstaltungen im Angebot:

Die Internationalen Tage Ingelheim präsentieren noch bis Juni im Alten Rathaus die Ausstellung "Home sweet home" - Zuhause sein von 1900 bis heute.

Gaukler, Ritter, Barden - Mittelalterfans haben die Wahl zwischen gleich zwei Events. In Oberwesel findet das 20. Mittelalterliche Spectaculum statt. Auf der Burgruine Nürburg wird es beim Zaubermarkt magisch. Beide Veranstaltungen dauern von Samstag bis Montag.

50. Geburtstag feiert von Freitag bis Montag das Open Ohr Festival auf der Mainzer Zitadelle. Das politische Musik-Event legt dieses Jahr den Fokus auf den Wert von Kunst und Kultur für die Demokratie.

Eine Reihe Weinfeste, vor allem an der Mosel

Ebenfalls in mittelalterlicher Atmosphäre steigt von Samstag bis Montag das Weinhöfefest rund um die Burg Layen in Rümmelsheim. Liebhaber des feinen Tropfens kommen über Pfingsten zudem bei einer Reihe Weinfeste an der Mosel auf ihre Kosten: Die Wintricher Genusstage beginnen bereits am Mittwoch und gehen noch bis Dienstag. Das musikalische Wein- und Frühlingsfest der Winzerkapelle Kinheim und die Kellertage in Wincheringen starten am Freitag.

Brückentage schlau wählen

Und wer nach dem langen Wochenende Lust auf mehr hat und wissen will, welche Brückentage man dieses Jahr für noch mehr Freizeit nutzen kann - hier die Übersicht.