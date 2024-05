Der Dampflok-Zug Kuckucksbähnel feiert sein 40-jähriges Bestehen. Ab Fronleichnam gibt es das gesamte verlängerte Wochenende Programm mit Sonderfahrten.

Vor genau 40 Jahren wurde die Nebenstrecke von Neustadt über Lambrecht ins Elmsteiner Tal (Kreis Bad Dürkheim) reaktiviert. Das wird vier Tage lang gefeiert. Am Donnerstag verkehren zwei Dampfzüge zwischen Neustadt-Böbig und Elmstein.

Der Zug mit der Dampflok 378.78, der regelmäßig ins Elmsteiner Tal unterwegs ist. Pfalzbahnmuseum Neustadt

Dazu hat das Pfalzbahnmuseum eine zusätzliche Lokomotive im Einsatz: von der Schwäbischen Alb-Bahn in Münsingen (Landkreis Reutlingen). Am Hauptbahnhof Neustadt startet am Abend ein historischer Güterzug, an den auch ein Personenwagen angehängt ist.

Die ausgeliehene Lok der Schwäbischen Alb-Bahn: Die Württembergische T3 930. Pfalzbahnmuseum Neustadt

Weitere Programmpunkte zum Jubiläumsfest

Am Freitagvormittag startet eine Pfalzrundfahrt mit historischen Waggons ab Neustadt-Hauptbahnhof über Landau, Pirmasens und Kaiserslautern. Diese Fahrt ist allerdings bereits ausgebucht. Am Samstag und Sonntag sind neben den zwei Dampfzugfahrten auch ein historischer Linienbus in Elmstein unterwegs. Außerdem ist an allen vier Tagen das Pfalzbahnmuseum am Hauptbahnhof in Neustadt von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Ein Oldtimer-Linienbus fährt in Elmstein. Pfalzbahnmuseum Neustadt

Geschichte der Eisenbahn ins Elmsteiner Tal

Das Kuckucksbähnel war ursprünglich für den Holztransport aus dem Elmsteiner Tal gebaut worden. 1902 wurde ein Industriegleis bis zu einer Mühle am Speyerbach im Elmsteiner Tal eröffnet. Es wurde ausschließlich für die Holzindustrie verlegt.

Ab 1909 wurde das Gleis bis nach Elmstein verlängert und zu einer vollständigen Nebenbahn ausgebaut. Der fahrplanmäßige Personenverkehr spielte immer eine untergeordnete Rolle in dem schwach besiedelten Gebiet. 1960 wurde er eingestellt und 1977 auch das Gleis für den Güterverkehr stillgelegt.

Acht Jahre später übernahm die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG) die marode Strecke und setzte sie instand, dass Dampflokzüge darauf verkehren konnten. In den vergangenen 40 Jahren wurde die Strecke immer weiter saniert.

Der Name: "Kuckucksbähnel"

Der Name entstand schon zur Zeit, als die Bahn ins Elmsteiner Tal noch regulär fuhr. Anfangs wurde die Strecke als Elmsteiner Talbahn bezeichnet. Aber im Laufe der Zeit setzte sich der Name Kuckucksbähnel durch. Im Elmsteiner Tal war früher häufig der Ruf des Kuckucks zu hören, weswegen die Bewohner von Elmstein den Spitznamen "Kuckucke" trugen. Geprägt hat den Begriff Kuckucksbähnel wahrscheinlich der Wirt des Restaurants "Lokschuppen" am Bahnhof Elmstein. Die regionale Presse nahm den Begriff auf, so dass er sich mit der Zeit zum gängigen Streckennamen entwickelte.