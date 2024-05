Sieben Ausflugstipps an Fronleichnam im Westen der Pfalz

Neben Prozessionen und Pfarrfesten, gibt es in der Westpfalz über das lange Wochenende an Fronleichnam noch einiges mehr zu erleben. Ein Überblick...

Schlabbeflicker-Radmarathon rund um Pirmasens

In Pirmasens startet an Fronleichnam um 9 Uhr der Schlabbeflicker-Radmarathon. Die Strecke führt die Rennradfahrer 220 Kilometer durch die Westpfalz und bis nach Frankreich. Die Route mit insgesamt 2.800 Höhenmetern richtet sich laut Veranstalter an ambitionierte Fahrer. Wer es lockerer angehen will, kommt aber auch auf seine Kosten. Es gibt auch ausgeschilderte Routen mit 78 km, 100 km und 154 km. Start und Ziel ist immer das Stadion am Sportpark Husterhöhe in Pirmasens. Dort gibt es auch Umkleiden, Duschen und genügend Parkplätze.

Waldfest in Hauenstein

In Hauenstein findet am Donnerstag ab 11 Uhr ein Waldfest statt. Dabei gibt's Blasmusik, Wein und Spezialitäten aus der Region. Ausgerichtet wird das Waldfest vom Musikverein Hasuenstein auf dem Grillplatz.

Fisch gehört zu Fronleichnam

Wer gerne Fisch isst, sollte zum Angelsportverein Wilgartswiesen kommen. In der Falkenburghalle gibt's an Fronleichnam ab 11 Uhr Forellen in verschiedenen Variationen.

Köhlerfest in Erfweiler

Aktuell läuft auch das Köhlerfest in Erfweiler. Da kann man erleben, wie Holzkohle hergestellt wird. Dazu wird Holz nach einer alten Tradition von einem Köhler aufgeschichtet und angezündet. Während der gesamten Zeit brennt der Meiler Tag und Nacht.

Handball-Dorfcup in Waldmohr

Der Spaß steht im Vordergrund beim Handball-Dorfcup in Waldmohr. Dabei treten Hobby-Teams, wie "Arminia Bierbestellt" oder "Handgeballer" im Turniermodus gegeneinander an, um herauszufinden, wer die besten Handballspieler im Ort sind. Dazu wird's feuchtfröhlich und es gibt über das lange Wochenende drei Tage Live-Musik. Der Handball-Dorfcup steigt von Donnerstag bis Samstag in der Rothenfeldhalle in Waldmohr.

Fronleichnam im Kalkbergwerk Wolfstein

Unter Tage geht's an Fronleichnam im Kalkbergwerk in Wolfstein. Dabei erwartet die Besucher eine spannende Bergwerksführung. Letzte Einfahrt ist um 17 Uhr.

Maikerwe in Kaiserslautern

Außerdem läuft in Kaiserslautern auch noch die Maikerwe. Dort gibt's jede Menge Fahrgeschäfte und Fressbuden.