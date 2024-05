Veranstaltungstipps im Norden von RLP für das lange Wochenende

Historienspiele, Kunsttage oder Konzerte? Es ist einiges los in der Region Koblenz rund um Christi Himmelfahrt und am darauffolgenden Wochenende. Wir haben ein paar Event-Tipps.

Historienspiele auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz

Auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein können Besucherinnen und Besucher ab Donnerstag wieder in die Zeit etwa der Römer und Kelten eintauchen. Um 10 Uhr starten die Historienspiele. Nach Angaben der Organisatoren zeigen die Historienspiele 3.000 Jahre Geschichte: Die Darsteller stellen beispielsweise orignalgetreu das Leben in einem Keltenlager nach - oder eine römische Waffenschau.

Und auch das Mittelalter mit Rittern, Musik und Handwerkskunst wird während der Historienspiele auf der Festung Ehrenbreitstein wieder lebendig - genauso wie die Zeit der Preußen mit einem Feldlazarett, Kanonen und Wachwechsel. Für Kinder gibt es mehrere Mitmachaktionen: Sie können etwa Eisen schmieden, mit Leder arbeiten oder in die Gauklerschule gehen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 12,50 Euro, Familien können vergünstigte Karten kaufen.

Besucher können sich bei den Historienspielen auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz einen Eindruck der unterschiedlichen Epochen verschaffen. IMAGO Thomas Frey

Kunsttage in Winningen

Am Freitagabend beginnen in Winningen die achten Kunsttage. Verschiedene Künstlerinnen und Künstler stellen Werke unterschiedlichster Genres und Materialien vor. Zur Eröffnung am Freitag um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Winningen spricht unter anderem Ministerpräsidentin Dreyer. Ab 18:30 Uhr sind dann alle Ausstellungsorte im Rahmen einer "langen Nacht" bis um 23:00 Uhr geöffnet. Noch bis Sonntag können die Besucher unter anderem geführte Rundgänge, musikalische Darbietungen, Kunst-Partys oder Live-Darbietungen besuchen.

Festival der Landesorchester in Wirges

Vom 10. bis 12. Mai veranstaltet der Bund Deutscher Zupfmusiker das Festival der Landesorchester in Wirges im Westerwald. Das Festival mit 20 Orchestern aus Deutschland und über 500 Musikerinnen und Musikern findet im Bürgerhaus statt. Es gibt nach Auskunft der Veranstalter viele Konzerte und sieben Workshops zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise "Nachwuchsgewinnung im Verein - Wie kann es gelingen?" oder "Wie finanziere ich Projekte für meinen Verein?".

Harmonie-Festival in Limburg

Noch mehr Musik gibt es in Limburg-Lindenholzhausen. Dort kommen ab Christi Himmelfahrt wieder tausende Sänger, Tänzer und Musiker zum Harmonie-Festival zusammen. Die Chöre, Ensembles und Folkloregruppen stammen aus mehr als 30 Nationen, etwa aus Thailand, Lettland, Kuba, Georgien oder Uganda. Zu den Teilnehmern gehört auch der Frauenchor "Singsations" aus Staudt im Westerwald. Sie nehmen im Rahmen des Festivals an mehreren Wettbewerben teil. Das Harmonie-Festival geht bis einschließlich Sonntag.

Konzert-Wochenende in der Abtei Maria Laach

Freunde der kirchlichen Chormusik können sich am Samstag und Sonntag auf kostenlose Konzerte in der Abteikirche Maria Laach freuen. Das Konzert-Wochenende startet am 11. Mai um 15 Uhr mit einem Kurz-Konzert. Am Abend gibt es dann um 17:30 Uhr einen traditionellen sogenannten Evensong mit dem Mönchschor und dem Kammerchor Capella Lacensis. Auch die Gemeinde kann dabei mitsingen. Der Evensong stammt aus der Anglikanischen Kirche und ist dort das traditionelle gemeinschaftliche Abendlob in der Kirche. Am Sonntag werden Kurzkonzert und Evensong zu den gleichen Uhrzeiten wiederholt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

32. Internationales Gitarrenfestival in Koblenz

Am Sonntag startet das 32. Internationale Gitarrenfestival in Koblenz. An insgesamt neun Tagen bietet das Programm viele Konzerte mit berühmten Künstlern aus der ganzen Welt. Neben einem umfangreichen Konzertprogramm bietet das Festival Workshops und Meisterkurse für Gitarrenschüler an. Gleich am ersten Tag steht mit dem 70-köpfigen Orchester der Mainzer Hochschule für Musik das größte Ensemble des Festivals auf der Bühne der Rhein-Mosel-Halle.

Ein weiteres besonderes Highlight ist das Konzert "Friday Night for Guitar and Orchestra" am 17. Mai. Am 20. Mai, dem Abschlusstag gibt es einen musikalischen Festakt für den kubanischen klassischen Gitarristen Manuel Barrueco. Er erhält einen Preis für sein Lebenswerk der Koblenz International Guitar Academy. Abends beim Abschlusskonzert werden die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs geehrt.

Der kubanische Gitarrist Manuel Barrueco erhält beim Gitarrenfestival in Koblenz den Preis für sein Lebenswerk. picture-alliance / Reportdienste Rafa Alcaide

Rock Open Air auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen

Für alle Rock-Liebhaber gibt es an Vatertag ein Rock Open Air auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen. Die Organisatoren versprechen einen Tag voller kraftvoller Gitarrenriffs, mitreißender Drums und legendärer Rock-Hymnen, die das Herz höher schlagen lassen. Mit dabei sind Tribute-Bands der Rockbands "Die Toten Hosen", "Die Ärzte" und "Linkin Park".

Benefiz-Rockfestival in Andernach

Beim 3. "Andernach rockt"-Festival im Schlossgarten Andernach stehen nach Angaben der Organisatoren am Sonntag sechs Bands auf der Bühne. Als Highlight tritt die Hamburger Band "Die Toten Ärzte" auf. Zudem bietet das Fest am Nachmittag ein Kinderprogramm mit Clown Filou, Zauberer Zinnobro und Maskottchen Schneemann Olaf.