Mit dem 9 Euro Ticket durch die Region Koblenz

Ein Ausflug zur Burg Eltz, Wandern auf den Traumpfaden oder Fahrradreisen an der Mosel - mit dem 9 Euro Ticket lässt sich die Region Koblenz gut erkunden. Das lockt Touristen an.

Vor allem jüngere Menschen hätten jetzt die Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten an Rhein und Mosel für wenig Geld zu erkunden, sagte eine Sprecherin der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH. Sie geht demnach davon aus, dass insbesondere die Städte davon profitieren könnten, die mit der Regionalbahn erreichbar sind. Hotellerie und Gastronomie seien optimistisch, dass mehr Gäste kommen werden.

Viele Besitzer des 9 Euro Tickets machen einen Ausflug zum Kloster Maria Laach. dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch Einheimische nutzen Bus und Bahn für Ausflüge

Erste Erfahrungen zeigten bereits, dass auch Einheimische verstärkt Bus und Bahn für Ausflüge in die Region nutzten. Über Fronleichnam, rechnen die Touristiker mit großem Besucherandrang. In Oberwesel sei schon jetzt mehr Betrieb als sonst. Auch zum Kloster Maria Laach und zur Burg Eltz wird nach Angaben des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel seit Einführung des günstigen Monatstickets verstärkt mit dem Bus gefahren.

Laut einer Busfahrerin auf der Strecke soll das 9 Euro Ticket schon in den ersten beiden Wochen zu 85 Prozent mehr Fahrgästen zur Burg Eltz beigetragen haben: "Die kommen von Thüringen, Österreich, Berlin. Wenn sie hier Urlaub machen, reisen sie mit dem 9 Euro Ticket direkt überall hin, wo man etwas sehen kann."

Mit dem Bus zur Burg Eltz - auch das geht mit einem 9 Euro Ticket. SWR

Mit Bahn und Bus zu den Traumpfaden

Denn neben den Zügen können auch Busse mit dem Ticket genutzt werden. Viele Buslinien führten im Kreis Mayen-Koblenz, aber beispielsweise auch im Kreis Ahrweiler selbst in abgelegene Dörfer, bis hin zum Startpunkt von Wanderungen, so der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel, Stephan Pauly.

Die "Traumpfade" und "Traumpfädchen" im Kreis Mayen-Koblenz, seien zum Teil ebenfalls mit Bus und Bahn zu erreichen. Welche genau das sind, listet die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik auf ihrer Homepage auf.

Spezieller Radbus für 9 Euro Ticket-Nutzer

Wer mit dem Rad unterwegs sei, könne einen speziellen Radbus mit dem 9 Euro Ticket nutzen. In den Zügen könne es in den nächsten Wochen allerdings so eng werden, dass Radfahrer auf dem Bahnsteig zurückbleiben müssten, so Nahverkehrsexperte Pauly. Eine Mitnahmegarantie gebe es nicht.

Pauly rät deshalb, entweder sehr früh oder sehr spät zu fahren. Vor 9 Uhr müsse für das Rad zusätzlich zum 9 Euro Ticket ein Kinderfahrschein gelöst werden, danach sei die Fahrradmitnahme kostenlos - gleiches gelte an den Wochenenden.

Für Hund muss Kinderfahrschein gelöst werden

Wer seinen Hund mitnehmen möchte, muss den Angaben zufolge für ihn ebenfalls einen Kinderfahrschein lösen, wenn es sich um einen großen Hund handelt. "Wir als Verkehrsunternehmen erhalten als Ausgleich von der Bundesregierung nur den Betrag für Menschen, nicht für Hunde", begründet Pauly.

9 Euro Ticket nicht laminieren

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrsverbundes Rhein- Mosel haben Paulys Angaben zufolge festgestellt, dass das 9 Euro Ticket von seinen Besitzern gerne laminiert wird. Das sollten sie tunlichst unterlassen, sagt Pauly. "Denn dadurch machen Sie es unbrauchbar, weil der Strichcode zum Scannen dabei verschmiert."