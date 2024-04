Selbsttest zum Jubiläum: So ist Wandern auf dem Moselsteig

Der Wanderweg Moselsteig wird 10 Jahre alt. Er verläuft von der Grenze zu Frankreich über Cochem bis nach Koblenz. Wir haben den Test gemacht und sind eine Etappe davon gewandert.

Strecke: Wir haben uns für unseren Test Etappe 20 des Moselsteigs ausgesucht. Der Streckenabschnitt beginnt in Treis-Karden und geht bis nach Moselkern. Die Etappe verläuft teilweise auf halber Höhe entlang der Steillagen mit Blick auf die Mosel, teilweise in verwunschenen kleinen Seitentälern auf relativ engen Pfaden. Es geht dabei auf und ab, mit insgesamt mehr als 350 Höhenmetern auf über 13 Kilometern.

So schwierig ist Etappe 20 des Moselsteigs

Schwierigkeitsgrad: Der Moselsteig ist nicht für jeden zu empfehlen, man braucht schon etwas Kondition, um ihn zu bewältigen. Wer aber regelmäßig wandert, der sollte diese Etappe auch schaffen. Ebenfalls wichtig sind gute Schuhe. Gerade nach Regen kann es einige matschige Stellen auf dem Weg geben. Er ist aber sehr gut ausgebaut. Es ist oft auch möglich, nur einen Teil der Stecke zu laufen - bei Etappe 20 zum Beispiel, wenn man von Müden statt Treis-Karden startet.

Beschilderung: Die Beschilderung ist sehr vorbildlich, es gab so gut wie nie eine Stelle, bei der nicht klar gewesen wäre, wo man weiterlaufen muss. Man sieht an der Beschilderung, dass sich die Planer richtig Gedanken gemacht haben. Manchmal gibt es extra Schilder, die den Weg nochmal erklären, an drei Stellen auf Etappe 20 ist die Beschilderung des Moselsteigs sogar in den Boden eingelassen.

Die Burg Eltz ist eine der Sehenswürdigkeiten am Moselsteig. SWR

Burg Eltz als einer der Höhepunkte der Wanderung

Highlights: Gleich nach einem Kilometer kommt man an den Kompeskopf. Hier kann man unter anderem in einer Schaukel die wunderbare Aussicht über die Mosel und Treis-Karden genießen. Das größte Highlight von Etappe 20 ist sicherlich die Burg Eltz: Läuft man auf dem Moselsteig von Treis-Karden kommend, erreicht man sie von der Höhe aus. Auf einmal schaut sie aus den Bäumen hervor. Weitere Highlights der Strecke sind zum Beispiel Schiefertafeln, auf denen sich Wanderer verewigen können. Diese stellt man dann in den Weinberg. Hunderte haben das auch schon gemacht.

Geschichte: Der Wanderweg ist insgesamt 365 Kilometer lang, eingeteilt in 24 Etappen. Vor 10 Jahren wurde der Moselsteig eröffnet und hat sich laut Mosellandtourismus zu einem Flaggschiff des Wandertourismus entwickelt. Zum Start wurden den Angaben zufolge rund 650.000 Euro in den Wanderweg investiert. Neue Bänke, Tische und Liegen, sowie neue Schutzhütten seien gebaut worden.

Moselsteig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

An- und Abreise: Der Wanderweg ist sehr gut angebunden. Zu vielen der Etappen kann man mit dem Zug auf der Moselstrecke anreisen, zu anderen fahren Busse. Zum Startpunkt der Etappe 20 fahren beispielsweise Regionalexpress-Züge von Koblenz, Trier, Luxemburg, Kaiserslautern und Mannheim bis Treis-Karden. Und auch in Moselkern hält die Regionalbahn, die zwischen Koblenz und Trier fährt.

Es gibt auch begrenzt Parkplätze an den Startpunkten. Da der Moselsteig aber kein Rundwanderweg ist, empfehlen wir für diesen Ausflug generell öffentliche Verkehrsmittel. Sie werden in jedem Fall benötigt, um wieder zurück zum Ausgangspunkt zu kommen.