Ist Deutschlands schönster Wanderweg in Osterspai?

Das Wandermagazin sucht auch in diesem Jahr wieder Deutschlands schönsten Wanderweg. Es hat den sogenannten Langhalsweg in Osterspai im Rhein-Lahn-Kreis dafür nominiert.

Deutschlands schönster Wanderweg 2024 könnte schon bald am Mittelrhein liegen. Zu den Vorschlägen in der Kategorie Tagestour gehört auch der Langhalsweg bei Osterspai. Ab heute kann man im Internet abstimmen.

Highlights des Langhalswegs bei Osterspai: Herz und Schaukel

Der Rundwanderweg ist gut achteinhalb Kilometer lang. Er beginnt mitten in Osterspai - am Langhalsbrunnen auf dem Dorfplatz - und führt dann meist über schmale Pfade durch das Welterbe Oberes Mittelrheintal und den Naturpark Nassau. Der Langhalsweg bietet schöne Ausblicke auf Boppard und die Marksburg bei Braubach.

Unterwegs kann man auf einer großen Schaukel eine Pause machen und das Panorama genießen. Außerdem kommt man an einem großen Herz aus Metall vorbei. Viele Wanderer machen am sogenannten Mittelrheinherz ein Erinnerungsfoto. Ab heute kann man den Langhalsweg bei Osterspai zu Deutschlands schönstem Wanderweg wählen.

Aus Rheinland-Pfalz bewerben sich zum schönsten Wanderweg Deutschlands noch die Grüne-Höllen-Tour in Bollendorf in der Eifel und der Premium Spazierwanderweg Zweibrücker Fasanenjagd in der Pfalz.