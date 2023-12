Im Westen der Pfalz kann man sehr gut wandern. Das sagt auch das Deutsche Wandermagazin - und hat den Weg "Zweibrücker Fasanenjagd" als schönsten Wanderweg in Deutschland nominiert.

Der Rundwanderweg "Zweibrücker Fasanenjagd" bietet spektakuläre Ausbilcke. Stadt Zweibrücken

Klein, aber fein: Der Wanderweg "Zweibrücker Fasanenjagd" ist nämlich nicht lang - gerade mal drei Kilometer. Aber er verbindet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt miteinander: Die mittelalterliche Burgruine Ehrwoog, den Trompetenhügel, das barocke Gartendenkmal Fasanerie, die historische Fasaneriemauer und den Wildrosengarten. Wegen der spektakulären Ausblicke wurde er auch zum Premium-Spazierwanderweg ernannt.

Auch dem Deutsche Wandermagazin gefällt die "Zweibrücker Fasanenjagd" - deshalb hat das Fachmagazin den Weg mit 14 weiteren zur Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg gestellt. Nominiert ist er in der Kategorie "Tagestouren". Ab dem 12. Januar kann hier abgestimmt werden. Die Abstimmung läuft dann bis Juni.

Schönster Wanderweg: Zweibrücken freut sich über Nominierung

Die Stadt Zweibrücken freut sich über die Nominierung - schließlich stehe der Wanderweg "jetzt ein halbes Jahr im Rampenlicht" und werde kostenlos beworben. Sollte er sogar gewinnen, erhofft sich die Stadt davon, dass mehr Touristen nach Zweibrücken kommen.

Immer wieder Nominierte aus dem Westen der Pfalz

Das Deutsche Wandermagazin kürt seit 2006 Deutschlands schönste Wanderwege - in den Kategorien "Mehrtagestouren" und "Tagestouren". Dafür können Wanderfreunde im Internet abstimmen. In diesem Jahr sind bei den "Tagestouren" noch zwei weitere Wanderwege aus Rheinland-Pfalz nominiert. In diesem Jahr erreichte die "Hahnfels-Tour" im Kreis Südwestpfalz bei den Tagestouren einen guten sechsten Platz. Insgesamt waren drei Wanderwege aus der Region nominiert. Im Jahr davor war der Felsenwanderweg in Rodalben bei den "Mehrtagestouren" auf Platz zwei gelandet.