Vor dem Mainzer Landgericht wird heute ein Mordprozess fortgesetzt, die elektronische Patientenakte beginnt mit einer Testphase und das Abitur im Land startet.

6:25 Uhr Schickt mir eure Fotos 📷 Gestern habe ich von unserem Leser Dimitri dieses winterliche Foto vom Schloss Montabaur im Westerwald bekommen, das ich gerne mit euch teilen will. Schloss Montabaur Dimitri Bökenkamp Habt ihr auch noch Bilder, die ihr zeigen wollt? Dann schickt sie mir gerne über dieses Formular hier 👇. Ich freue mich. Schickt uns eure Fotos

6:15 Uhr Wetter: Nebel löst Sonne in Teilen ab Das war's erst einmal mit dem sonnigen, frostigen Winterwetter. Nach einer nicht mehr ganz so kalten Nacht wie zuletzt beginnt der Mittwoch mit dichten Nebel- und Hochnebelfeldern. Für den Kreis Altenkirchen hat der Deutsche Wetterdienst in der Nacht eine Unwetterwarnung wegen Glättegefahr herausgegeben. Auch sonst besteht im Westerwald Glättegefahr durch Sprühregen. Im Tagesverlauf gibt es wenig Chance auf Sonne. Es bleibt stark bewölkt. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad. In den folgenden Tagen bestehe aber wieder mehr Aussicht auf Sonnenschein, so Claudia Kleinert in der Wetterschau am Dienstagabend. Video herunterladen (25,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für Datenschutz gibt heute Auskunft über Bürgeranfragen im vergangenen Jahr. Jeder Bürger kann sich an den Landesbeauftragten wenden, wenn er von den Behörden nicht die Auskunft bekommt, die ihm per Gesetz zusteht. Das können beispielsweise Anfragen zu einem Bauprojekt oder zu Vermessungsdaten des Landesamtes sein. Vor dem Mainzer Landgericht wird heute der Prozess gegen einen 17-Jährigen fortgesetzt, der seinen Vater ermordet haben soll. Der Angeklagte soll seinen Vater mit einem Küchenmesser in dessen Bett mit mehreren Stichen erstochen haben. Der Vater soll seinen Sohn zuvor misshandelt haben. Heute beginnen in Rheinland-Pfalz die schriftlichen Abiturprüfungen für alle Schüler, die den neunjährigen Bildungsgang (G9) gewählt haben. Für die G8-Schüler starten die Abiturprüfungen erst im April. Im Jahr 2023 lag die Abiturdurchschnittsnote in Rheinland-Pfalz bei 2,4.