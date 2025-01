Großes Loch auf Sportplatz in Steinwenden gibt Rätsel auf

In Steinwenden im Kreis Kaiserslautern hat sich auf dem Sportplatz ein mehrere Meter tiefes Loch aufgetan. Verletzt wurde dabei niemand. Im Ort sorgt das Loch jetzt für Spekulationen.

Die Vorstellung, dass plötzlich ein relativ massiver Pflastersteinweg von einem Moment auf den anderen metertief einbricht, ist beängstigend. So aber passiert in Steinwenden im Kreis Kaiserslautern. Da hat sich nämlich auf dem Sportplatz, zwischen dem Fußballfeld und dem Vereinshaus, plötzlich ein tiefes Loch auf dem Gehweg aufgetan. Noch weiß man nicht, wie das passieren konnte.

Ulrike Bossung, die Leiterin der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, schätzt, dass der Krater an einer Stelle um die acht Meter tief sein könnte. Gemeinsam mit einem Bodengutachter hat sie sich das Loch neben dem Fußballfeld genauer angesehen.

Noch viele Fragen offen in Steinwenden

Momentan weiß noch niemand im Ort, wie das Loch entstehen konnte. Was sicher ist: Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach haben bestätigt, dass es nicht an einer defekten Wasserleitung liegen kann. Denn es sei nichts unterspült an dieser Stelle. Ulrike Bossung meint: "Wenn es keine Wasserleitung ist, dann wird es interessant."

Allerdings, denn jetzt wird in Steinwenden spekuliert, was sich möglicherweise unter dem Sportgelände befinden könnte. Bodengutachter Andreas Metzger meint, dass sich dieser Hohlraum neben dem Fußballfeld schon über Jahre entwickelt haben muss. Manche alteingesessenen Einwohner in Steinwenden haben eine Theorie.

Acht Meter tief könnte das Loch auf dem Sportgelände in Steinwenden möglicherweise sein. SWR

Haben unterirdische Kellergewölbe was mit dem Loch zu tun?

Nämlich, dass es möglicherweise unter dem Sportgelände früher mal einen Bierkeller gegeben haben soll. Und deshalb auch an dieser Stelle der Boden weggesackt ist. Alte Pläne, die das bestätigen könnten, hat man noch keine gefunden. Aber bei Ralf Guckenbiehl (CDU), dem Bürgermeister in Steinwenden, haben ältere Bürgerinnen und Bürger angerufen. Und die erinnern sich an unterirdische Kellergewölbe und Gänge in Steinwenden.

Sportplatz in Steinwenden bleibt vorerst gesperrt

Wann der SV Steinwenden auf dem Sportplatz wieder trainieren kann, ist nach wie vor unklar. Jetzt bleibt erstmal alles aus Sicherheitsgründen abgesperrt. In den nächsten Tagen soll das Loch mit einem Bagger vorsichtig freigelegt werden. Dann erst wird man weitersehen in Steinwenden.