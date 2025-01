Autotransporter brannte bei Neuwied

per Mail teilen

Ein voll beladener Autotransporter ist auf der Bundesstraße zwischen Neuwied-Oberbieber und Rengsdorf im Kreis Neuwied in Brand geraten. Mehrere Autos wurden dabei zerstört.

Noch ist nicht ganz genau klar, warum der Autotransporter am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in Brand geriet. Nach dem momentanen Stand geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Ein Sprecher sagte dem SWR, möglicherweise sei eine Bremse heiß gelaufen und habe so das Feuer ausgelöst.

B256 zeitweise voll gesperrt

Mindestens vier der geladenen Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Wie viele weitere noch beschädigt wurde, steht laut Polizei noch nicht fest. Verletzt wurde dabei niemand. Es ist noch unklar, wie hoch der Schaden genau ist. Die Polizei geht aber von einem sehr hohen Schaden aus.

Die Bundesstraße 256 wurde während der Löscharbeiten zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Um 4 Uhr am Mittwochmorgen wurde sie wieder freigegeben.

Warnung für die Anwohner vor den Rauchgasen

Anwohnerinnen und Anwohner wurden während des Feuers gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung sei zwar unwahrscheinlich, könne aber nicht ausgeschlossen werden, hieß es dazu von den Behörden.