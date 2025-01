Die närrischen Vereine in Rheinland-Pfalz stehen vor dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Vor den großen Umzügen finden die Prunksitzungen statt, hier kommt eine kleine Auswahl.

Vor der feierreichen Straßenfastnacht folgt zuerst die Saalfastnacht, zu der zahlreiche närrische Vereine in Rheinland-Pfalz einladen. Die Prunksitzungen gehören zu den wichtigsten Veranstaltungen der Fastnachts- und Karnevalsvereine. Mit Musik, Tanz und Büttenreden wird gemeinsam gefeiert. Wer bei solchen Veranstaltungen mit dabei sein möchte, muss schnell sein. Denn einige Prunksitzungen sind bereits ausverkauft.

Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V (MCV)

Der MCV war 1838 der erste Karnevalsverein der Stadt Mainz , der damit betraut wurde, die Straßenfastnacht zu organisieren und durchzuführen. Diesem Auftrag kommt der MCV bis heute nach. Zu folgenden Sitzungen lädt der Verein ein:

17. Jan. Funzelsitzung: Ladies Funzelnight um 19:33 Uhr im Kürfürstlichen Schloss

25. Jan. 1. Prunkfremdensitzung um 18:11 Uhr im Kürfürstlichen Schloss

1. Feb. Funzelsitzung um 18:11 Uhr in der Rheingoldhalle

22. Feb. Gemeinschaftssitzung mit dem MCC um 18:11 Uhr in der Rheingoldhalle

2. März. 2. Prunkfremdensitzung um 18:11 Uhr in der Rheingoldhalle

Mainzer Carneval Club (MCC)

Karnevalistische Sitzungen sind bei diesem Verein Teil der Entstehungsgeschichte, die im 19. Jahrhundert begann. Der MCC hält seit der Gründung 1898 Sitzungen ab und lädt auch dieses Jahr Närrinnen und Narren ein.

1. Feb. 1. Prunkfremdensitzung um 18:11 Uhr im Kurfürstlichen Schloss

8. Feb. 2. Prunkfremdensitzung um 18:11 Uhr im Kurfürstlichen Schloss

22. Feb. Gemeinschaftssitzung mit dem MCV um 18:11 Uhr in der Rheingoldhalle

23. Feb. Freiluftnarrhalla - eine kostenfreie Sitzung des GCV, MCC und der Mainzer Prinzengarde um 14:11 Uhr auf dem Mainzer Bischofsplatz

26. Feb. "Mainz bleibt Mainz" - die Generalprobe im Kürfürstlichen Schloss / am 28. Feb. folgt die Fernsehsitzung live in der ARD

1. März. MCC-Finale - das große Finale der MCC-Saalfastnacht um 18:11 Uhr im Kurfürstlichen Schloss

Gonsenheimer Carneval Verein 1892 e.V.

Gesangliche Darbietungen waren bereits Teil des Vereins, als er sich 1892 gegründet hat. Er gehört mit seinen Mitgliedern und seinem Angebot zu den großen Vereinen der Mainzer Fastnacht , dazu gehören auch die Prunksitzungen. Fast alle Kostümsitzungen sind bereits ausverkauft.

GCVrau - die Sitzung von Frauen. Für alle. um 19:33 Uhr im Alten Postlager in Mainz

31. Jan. Gemeinschaftssitzung mit dem Carnevalverein Eiskalte Brüder Gonsenheim (EBG) um 19:11 Uhr im Kongresssaal der Rheingoldhalle

14. Feb. 5. Kostümsitzung des GCV um 19:11 Uhr im Gutenbergsaaal der Rheingoldhalle

23. Feb. Freiluftnarrhalla - eine kostenfreie Sitzung des MCC, GCV und der Mainzer Prinzengarde um 14:11 Uhr auf dem Mainzer Bischofsplatz

Mainzer Stadionsitzung 2025

3. Mainzer Stadionsitzung am 15./16. Februar ab 11:11 Uhr

KiBo Karnevalsgesellschaft e.V. 1948

Wer hier noch eine Prunksitzung miterleben möchte, muss schnell sein. Denn zwei von drei Prunksitzungen sind bei der Karnevalsgesellschaft in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis bereits ausverkauft.

2. Feb. Seniorensitzung um 13:33 Uhr in der Stadthalle an der Orangerie

15. Feb. 2. Prunksitzung um 19:33 Uhr in der Stadthalle an der Orangerie

Karnevalclub Rot-Weiss Kaiserslautern e.V.

Der Verein hat mit seiner Gründung 2007 eine junge Geschichte, der aus einer Tanzgarde entsprungen ist. Der Name leitet sich von den Stadtfarben sowie die des 1. FC Kaiserslautern ab. Folgende zwei Prunksitzungen gibt es dieses Jahr:

17. Jan. Prunksitzung um 20:11 Uhr in der Kreuzsteinhalle Erfenbach

28. Feb. Prunksitzung um 19:11 Uhr in der Gemeindehalle Mittelbrunn

Karnevalvereins "Bruchkatze“ e. V. Ramstein

1952 hatte der Verein seine erste Sitzung, ein Jahr nach seiner Gründung. Dieses Jahr ist der Verein laut seiner Facebookseite sprachlos über den Ansturm beim diesjährigen Kartenvorverkauf. Alle Sitzungen finden in der Werner-von-Bolanden-Halle statt.

22. Feb. 1. Prunksitzung um 19:11 Uhr

1. März. 2. Prunksitzung um 19:11 Uhr

3. März. 3. Prunksitzung um 19:11 Uhr

Das ist in Koblenz und Neuwied los

K.K. Funken "Rot-Weiß" 1936 e.V.

Seit 1936 pflegen die Koblenzer Karnevalsfunken das Rheinische Brauchtum. Der Verein ist gerade auf seine Trockensitzung sehr stolz.

17. Jan. Trockensitzung um 19:30 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle

9. Feb. Kinderpartysitzung um 14 Uhr in der Trainingshalle in Koblenz-Metternich

Karnevalsgesellschaften in Heimbach-Weiss

Die Anfänge der Fassenacht reichen noch weit vor das Gründungsjahr zurück. Festgehalten wurde jedoch, dass 1827 die Karnevalsgesellschaft zur ersten Sitzung einlud. Jedes Jahr veranstalten die Karnevalsgesellschaft Weis zusammen mit der Karnevalsgesellschaft 1827 Heimbach Karnevalsumzüge, dazu gehören auch einige Sitzungen:

18. Jan. Kindersitzung um 14:11 Uhr in der Festhalle Heimbach-Weis

8. Feb. Damensitzung des KG Heimbach um 19:11 Uhr in der Festhalle Heimbach-Weis

15. Feb. Damensitzung des KG Weis um 19:11 Uhr in der Festhalle Heimbach-Weiss

Cochemer Karnevalsgesellschaft 1848/49 e.V.

Die Cochemer Karnevalsgesellschaft in ihrer heutigen Form gibt als Gründungsjahr 1848 an. Man könne jedoch davon ausgehen, "dass in Cochem schon immer 'Fassenacht' gefeiert wurde", so der Verein. Cochem habe wohl schon im Mittelalter als eine närrische Hochburg an der Mosel gegolten.

15. Feb. 1. Große Prunksitzung um 19:11 Uhr in der Narhalla

16. Feb. Kinder- und Jugendseitzung um 14:11 Uhr in der Narhalla

21. Feb. 2. Große Prunksitzung um 19:11 Uhr in der Narhalla

22. Feb. 3. Große Prunksitzung um 19:11 Uhr in der Narhalla

Große Karnevalsgesellschaft Heiterkeit 1884/1889 Montabaur e.V.

Die GK Heiterkeit 1884/1889 e.V. wurde von Montabäurern aus den Reihen des Gesellenvereins (der heutige Kolpingverein) gegründet. Der Verein war immer für die Kappensitzungen verantwortlich und richtet diese auch heute noch aus. Mit der Vereinigung der beiden Vereine GKM Montabaur und der KG Heiterkeit entstand die heutige GK Heiterkeit Montabaur.

1. Feb. Närrische Sitzung um 19:33 Uhr in der Stadthalle Montabaur

Lohnschdener Zores e.V.

Wie sollte es auch anders sein, am Rosenmontag im Jahre 2002 entstand aus einer Bierlaune heraus die Idee, das schon sehr reichhaltige Lahnsteiner Karnevalsgeschehen mit einer weiteren Veranstaltung zu bereichern. Im April wurde dann der Freundeskreis "Lohnschdener Zores" gegründet.

17. Jan. Zores um 19:30 Uhr im JUKZ

18. Jan. Zores um 19:00 Uhr im JUKZ

25. Jan. Zores um 19:00 Uhr in der Stadthalle

Karnevalsgesellschaft Derkemer Grawler e.V.

Die Karnevalsgesellschaft Derkemer Grawler wurde 1948 in Bad Dürkheim gegründet. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als alles noch in Trümmern lag, trafen sich verschwiegener Weise die Überlebenden des Stammtisches "Loss se sause!" in Fritz Kellers Dürkheimer Fass unter der Devise "Das Leben geht weiter!". Dieser Stammtisch war die Keimzelle der Karnevalgesellschaft.

1. Feb. Prunksitzung um 17:11 Uhr in der Salierhalle

"Die Bockstallesier e.V." - Karnevalverein Annweiler am Trifels

Die Anfänge des Vereins reichen bis ins Jahr 1937. Der Karnevalverein bietet gleich fünf Prunksitzungen im Hohenstaufensaal in Annweiler an.

24. Jan. 1. Prunksitzung um 18:33 Uhr

25. Jan. 2. Prunksitzung um 18:33 Uhr

31. Jan. 3. Prunksitzung um 18:33 Uhr

2. Feb. 4. Prunksitzung um 14:33 Uhr

8. Feb. 5. Prunksitzung um 18:33 Uhr

Carneval Verein "Narrhalla" e.V. Herxheim

Seit 1955 feiern die Närrinnen und Narren gemeinsam Karneval. Alle Prunksitzungen finden in der Festhalle in Herxheim statt.

8. Feb. 1. Prunksitzung um 19:11 Uhr

15. Feb. 2. Prunksitzung um 19:11 Uhr

22. Feb. 3. Prunksitzung um 19:11 Uhr

Bienwald-Karneval-Gesellschaft “Die Krautköpf” 1963 e.V. Kandel

1963 wurde der "BiKaGe " gegründet. Von anfangs drei ist man inzwischen auf deutlich mehr Prunksitzungen aufgestiegen. Für alle Prunksitzungen sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Sie finden in der Bienwaldhalle in Kandel statt.

1. Feb. Prunksitzung um 19:31 Uhr

2. Feb. Prunksitzung um 14:01 Uhr

8. Feb. Prunksitzung um 19:31 Uhr

14. Feb. Prunksitzung um 19:31 Uhr

15. Feb. Prunksitzung um 19:31 Uhr

Karnevalgesellschaft Heuschreck Trier 1848 e.V.

1848 wurde der Verein unter dem Namen "Trierer Carnevalgesellschaft " gegründet. Der heutige Name "Heuschreck" entstand zwei Jahre später aus dem Text des im Karneval gesungenen "Heuschreckenlieds". Die "Heuschrecken der Südsee" sind auch dieses Jahr in den Sitzungen zu erleben:

15. Feb. 1. Sitzung um 19 Uhr in der Europahalle

22. Feb. 2. Sitzung um 19 Uhr in der Europahalle

1. März 3. Sitzung um 19 Uhr in der Europahalle

Kirmes und Karnevalsgesellschaft Zell (Mosel) 1964 e. V.

Im Karneval 1964 beschlossen einige Freunde in Zell an der Mosel, "etwas zu machen", weil einfach zu wenig los sei: Sie gründeten die KKG . Zunächst gab es Rosenmontagszüge und einen Kirmesbaum, später kamen ein Prinzenpaar und Sitzungen dazu.

1. Feb. 1. Kappensitzung um 19 Uhr in der Zeller Schwarze Katz Halle

2. Feb. Seniorensitzung um 14 Uhr in der Zeller Schwarze Katz Halle

8. Feb. 2. Kappensitzung um 19 Uhr in der Zeller Schwarze Katz Halle

9. Feb. Jugendsitzung um 14 Uhr in der Zeller Schwarze Katz Halle

1. März 3. Kappensitzung als Kostümsitzung um 19 Uhr in der Zeller Schwarze Katz Halle

Karnevalsverein Huckebein 1879 Bernkastel-Kues e.V.

Postmeister Muck gründete 1879 den Karnevalsverein "Huckebein" . Der älteste Karnevalsverein im Landkreis Bernkastel-Wittlich wählte als Maskottchen den Raben "Hans Huckebein", einer Figur von Wilhelm Busch.

8. Feb. 1. Große Prunksitzung um 19:11 Uhr in der Güterhalle

9. Feb. Kindersitzung um 14:11 Uhr in der Güterhalle

15. Feb. 2. Große Prunksitzung um 19:11 Uhr in der Güterhalle

16. Feb. Kindersitzung um 14:11 Uhr in der Güterhalle

Hillesheimer Karnevalsverein 1951 e.V.

Im Jahr 1951 wurde der gemeinnützige Karnevalsverein (HKV) im Marktort Hillesheim gegründet. 2010 fusionierte der Verein mit dem Hillesheimer Frauenkarneval.