Bei strahlendem Sonnenschein sind am Neujahrstag rund 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Neujahrsumzug der Garden mitgelaufen. Die Straßen in Mainz wurden von Hunderten Zuschauern gesäumt.

Schöner hätte das Wetter zum Auftakt der diesjährigen Fastnachtskampagne kaum sein können. Bei blauem Himmel und Sonne satt zogen die Gardistinnen und Gardisten, Schwellkopp-Träger, Musiker und viele mehr durch die Mainzer Innenstadt.

Zwei junge Gardistinnen beim Neujahrsumzug der Garden in Mainz. SWR Lucretia Gather

Mainzer Amazonen Corps zum ersten Mal dabei

Mit dabei war zum ersten Mal auch das Mainzer Amazonen Corps, die zweite reine Frauen-Garde in Mainz. Präsidentin Anna-Katharina Coenen sagte, sie seien sehr glücklich, beim Neujahrsumzug mitzulaufen.

Wir sind mega happy. Das ist ein besonderer Tag für uns alle.

Die Idee einer reinen Frauengarde sei als Statement ganz wichtig. So könnten sie allen Frauen die Möglichkeit geben mitzumachen und bei dem Umzug als Frauen mehr Präsenz zeigen. "Wir fühlen uns einfach total wohl und das jetzt nach außen zeigen zu können, das ist das besondere an diesem Tag", so Coenen.

Verkauf von Mainzer Jubiläums-Zugplakettchen startet

Mit dem neuen Jahr startet ab jetzt auch der Verkauf des Jubiläums-Zugplakettchens. Die Sonderedition zum 75-jährigen Jubiläum ist eine Hommage an die erste Zugplakette von 1950 und wird ab Neujahr in einer limitierten Auflage für sieben Euro pro Stück verkauft. Die 5.000 Plaketten wurden wie auch schon vor 75 Jahren von der Firma Bericap (damals Berg) in Budenheim produziert.

Mit dem Motiv werden die Plakettenverkäufer geehrt, dazu gehörte auch der legendäre Plaketten-Klaus, der mit Bauchladen und seinem berühmten Spruch durch die Mainzer Kneipen wanderte. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Organisation des Mainzer Rosenmontagszugs.