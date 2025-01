Ruhe stand bei vielen Mainzern am Neujahrstag nicht gerade an erster Stelle. Denn Neujahr bedeutet traditionell: Umzug der Garden. Schließlich gilt es, die neue Fastnachtskampagne offiziell zu eröffnen. So zogen auch am 1. Januar wieder die Gardistinnen und Gardisten durch die Innenstadt – mit viel Lärm und einer besonderen Garde, die zum ersten Mal am Start war.