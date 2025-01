Am Donnerstag liegen die Höchstwerte in Rheinland-Pfalz bei maximal 5 Grad. Es wird ein nasser Tag, in den Höhenlagen kann es schneien. Die Kaltfront bleibt uns dann erhalten, bis es im Laufe des Sonntags wieder etwas milder wird. Sonne gibt es in den kommenden Tagen eher selten.