Mainzer Rosenmontagszug 2025 - Riesen-Oktopus als Pfandsammelstelle

Ein neuer Fastnachtswagen soll am Rosenmontag die Pfandflaschen der Zuschauer einsammeln. Die Studierenden der Hochschule Mainz wollen so auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen.

Es ist bereits der zweite interaktive Fastnachtswagen, den die Studierenden zusammen mit ihren Lehrenden entwickelt haben. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Meerwert – Helau". Und so funktioniert er:

Wenn der Riesen-Oktopus an den Zuschauern am Straßenrand vorbeifährt, können diese ihre Plastikflaschen in ihn hineinwerfen. Jede Pfandflasche, die von den Feiernden im Laufe des Umzugs abgegeben wird, wird mitgezählt. Außerdem wollen einige der Projektteilnehmer mit Fischernetzen neben dem Wagen herlaufen und so die Flaschen einsammeln.

Über große LED-Bildschirme können die Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand dann mitverfolgen, wie viele Flaschen schon zusammengekommen sind. An einem Tag wie Rosenmontag dürften das nicht gerade wenige werden.

Riesen-Oktopus soll auf Umweltprobleme aufmerksam machen

Mit ihrem besonderen Fastnachtswagen wollen die Studierenden das Thema Umweltverschmutzung in den Mittelpunkt stellen. "Die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll ist eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit", so die Organisatoren des Projekt-Teams.

Deswegen sollen die Einnahmen aus den gesammelten Pfandflaschen auch an eine Organisation gespendet werden, die aus Meeren, Seen und Flüssen Müll angelt.

Fastnachtswagen ohne Konfetti und Bonbons

Um schon beim Bau des Fastnachtswagens die Umwelt zu schonen, wollen die Studierenden dafür nach eigenen Angaben vor allem Material verwenden, das bereits entsorgt wurde.

Außerdem soll der Riesen-Oktopus durch ein menschliches Zugfahrrad gezogen werden, auf dem 13 Menschen Platz haben. Auch auf das Werfen von Konfetti und Bonbons will das Projekt-Team aus Umweltschutzgründen verzichten.

Plastik-Spendenaktion im Vorfeld

Ein weiterer Punkt, bei dem die Studierenden die Umwelt schonen wollen: Ihre Kostüme. Diese sollen vollständig aus recyceltem Material angefertigt werden. Damit wollen sie nach eigenen Angaben zeigen, wie aus Müll noch etwas Einzigartiges entstehen kann.

Um genügend Material für ihre Kostüme zusammenzubekommen, haben die Studierenden zu einer Spendenaktion aufgerufen. Wer blaue, rote, orangene oder gelbe Obstnetze hat, kann sie bis Januar bei der Projektgruppe abgeben.