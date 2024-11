Studierende bauen interaktiven Fastnachtswagen für Mainzer Rosenmontagszug

per Mail teilen

Ein Fastnachtswagen, der auf die Zuschauer am Straßenrand reagiert und interaktiv ist? Genau den soll es beim Rosenmontagszug im nächsten Jahr geben - gebaut von Studierenden der Mainzer Hochschule.

3x11 Studierende aus den Fachrichtungen Technik, Wirtschaft und Gestaltung haben sich dieses Jahr für ein ganz besonderes Hochschulprojekt zusammengetan: Sie bauen einen Fastnachtswagen, den sogenannten "Helau-o-Mat". Seine Premiere soll er beim Rosenmontagszug 2024 feiern.

Fastnachtswagen soll an eine Narrenkapp erinnern

Der Wagen soll die Form einer Mainzer Narrenkapp bekommen. Außerdem werden an dem Wagen LED-Paneele angebracht. Immer wenn die Menge am Straßenrand besonders laut ist, bewegen sich diese Lichter nach oben. Zusätzlich werden sich bei ordentlich Lautstärke die große Narrenkapp auf dem Wagen und die Narrenkappen auf den Köpfen der Studierenden aufblasen.

Die Masse wird mit ihrer Lautstärke den Wagen umwandeln können.

Fastnachtswagen soll möglichst wenig Müll produzieren

Der Bau des Wagens soll möglichst wenig Müll produzieren, sagt Bernhard Ostheimer, einer der Professoren, die das Projekt betreuen. Man wolle nichts zurücklassen, wie zum Beispiel Konfetti oder Bonbons. Zudem werden die Studierenden den Wagen mit Muskelkraft ziehen.

Alle Materialien, die wir verwenden, kaufen wir entweder gebraucht oder verwenden sie später anderweitig wieder.

Fastnachtskostüme für den Rosenmontag aus Kleiderresten

Außerdem, so die Idee, sollen auch alle anderen 5.500 Studierenden der Hochschule Mainz mit in das Projekt integriert werden. Denn sie können alte Klamotten in den Fastnachtsfarben spenden. Aus diesen werden dann die Kostüme für den Rosenmontagszug gemacht.

Wir sind sehr optimistisch, dass wir das im Zeitplan hinkriegen. Aber die letzten zwei Wochen vorm Rosenmontagszug wird wahrscheinlich durchgehend geschuftet.

Ab Ende Januar geht der Bau dann in die heiße Phase, damit der Wagen auch rechtzeitig fertig wird.